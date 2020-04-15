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Выход из карантина: Криклий рассказал, когда восстановят работу общественного транспорта

Сроки полного восстановления работы общественного транспорта в Украине зависят от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране.

сегодня, 08:21
Автор:

• Виолетта Комаровская

Выход из карантина: Криклий рассказал, когда восстановят работу общественного транспорта

Работу общественного транспорта в Украине в рамках выхода из карантина восстановят не ранее, чем в мае. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из украинских телеканалов. 

Восстановление движения в мае - это самый оптимистический прогноз. Все будет зависеть от того, сколько заболевших коронавирусом будет в Украине и на сколько активно он будет распространяться. Пока, говорит Криклий, более реалистичным остается сценарий, когда общественный транспорт в полном объеме заработает только в июне, а возможно даже в июле. При этом весь транспорт не запустят одновременно. Выходить из карантина страна будет постепенно. 

"Как только мы увидим положительную динамику, больных станет меньше, как и летальных случаев, мы сможем постепенно снимать ограничения", - сказал министр. 

Это касается абсолютно всех видов транспорта - начиная от маршруток, заканчивая метрополитеном. 

"Все будет зависеть от каждого из нас. От того, адекватно ли мы соблюдем ограничения, самоизоляцию, например, носим ли маски, ездим ли на шашлыки", - подытожил Владислав Криклий. 

Карантин в Украине, напомним, ввели 11 марта. Сразу после этого украинские города начали переходить на специальный режим движения городского транспорта. Почти везде право проезда оставили только работникам предприятий, обеспечивающих жизнеспособность города. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на Львовщине спасатель во время скандала в автобусе откусил часть пальца пассажирке. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/tv/infrastrukturni-novatsii-pislya-vihodu-z-karantinu.htm
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