Выход из карантина: Криклий рассказал, когда восстановят работу общественного транспорта

Работу общественного транспорта в Украине в рамках выхода из карантина восстановят не ранее, чем в мае. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире одного из украинских телеканалов.

Восстановление движения в мае - это самый оптимистический прогноз. Все будет зависеть от того, сколько заболевших коронавирусом будет в Украине и на сколько активно он будет распространяться. Пока, говорит Криклий, более реалистичным остается сценарий, когда общественный транспорт в полном объеме заработает только в июне, а возможно даже в июле. При этом весь транспорт не запустят одновременно. Выходить из карантина страна будет постепенно.

"Как только мы увидим положительную динамику, больных станет меньше, как и летальных случаев, мы сможем постепенно снимать ограничения", - сказал министр.

Это касается абсолютно всех видов транспорта - начиная от маршруток, заканчивая метрополитеном.

"Все будет зависеть от каждого из нас. От того, адекватно ли мы соблюдем ограничения, самоизоляцию, например, носим ли маски, ездим ли на шашлыки", - подытожил Владислав Криклий.

Карантин в Украине, напомним, ввели 11 марта. Сразу после этого украинские города начали переходить на специальный режим движения городского транспорта. Почти везде право проезда оставили только работникам предприятий, обеспечивающих жизнеспособность города.

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