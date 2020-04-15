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Пасха онлайн: где и когда смотреть праздничные богослужения

Пасхальные богослужения покажут сразу 5 украинских общенациональных телеканалов.

сегодня, 12:55
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пасха онлайн: где и когда смотреть праздничные богослужения

Из-за карантина в Украине пасхальные богослужения переходят в онлайн. Где и когда смотреть праздничные службы объяснили в Офисе Президента. Расписание богослужений опубликовали на странице в Facebook.

"Праздничные службы из храмов будут показывать рейтинговые и региональные каналы. Давайте позаботимся о себе и здоровье близких и останемся на Пасху дома", - написали в публикации. 

Пасхальные богослужения в прямом эфире будут транслировать сразу 5 украинских общенациональных телеканалов. Право вещать на всю Украину предоставили трем самым большим христианским конфессиям: ПЦУ, УПЦ и Греко-католической церкви Украины. 

Греко-католики смогут следить за пасхальной службой 19 апреля на телеканалах UA:Перший и ICTV с 7:30 утра до 11:00.

UA:Перший также покажет праздничную службу Православной церкви Украины. Ее же будет транслировать и телеканал 1+1. Начало в 23:00 18 апреля. 

А вот прихожане Украинской православной церкви (МП) смогут посмотреть трансляцию пасхального богослужения на телеканалах "Украина" и "Интер". Его также будут проводить в ночь с субботы на воскресенья и начнут в 23:00.  

Напомним, что после введения карантина в Украине действует запрет на массовые собрания людей. А главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее рассказал, чем чревато массовое посещение церквей на Пасху. 


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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/
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