В Минздраве назвали опасные последствия массового посещения церквей на Пасху

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В Минздраве рассказали об опасных последствиях массового посещения церквей на Пасху. Все результаты, достигнутые в течении месяца на карантине, будут аннулированы, считает главный санврач Украины Виктор Ляшко. Об этом он заявил в эфире одного с украинских телеканалов.
Чем обернется нежелание украинцев оставаться дома на Пасху, станет ясно уже 24 апреля, говорит Ляшко. На 5-7 день после праздника к врачам начнут обращаться те, кто мог подцепить коронавирус во время службы. И это будет огромный поток людей. Соответственно все усилия, которые прилагались для остановки вспышки коронавируса Covid-19 в Украине, сойдут на нет. Говорить об ослаблении карантина в таком случае не приходится.
Виктор Ляшко уверяет, что Министерство здравоохранения делает все возможное, чтобы минимизировать риск заражения во время пасхальной службы. Даже встречались с Советом церквей.
"Пока что в церквях было не так много нарушений. Это единичные случаи, когда верующим разрешили заходить в церковь. Однако сами украинцы собираются возле храмов, мы фиксировали массовое скопление людей. Были тесные контакты. Как раз они могут закончится тем, что будет всплеск инфицирования коронавирусом", - сказал главный санитарный врач Украины.
Виктор Ляшко обратился к украинцам с просьбой соблюдать карантин. Ведь в данном случае Минздрав может полагаться только на сознательность граждан.
"Не хватит ни полицейских, ни эпидемиологов, чтобы закрыть и всех людей, и храмы", - подытожил Ляшко.
Ранее "Комментарии" рассказывали о ситуации с коронавирусом в Украине по состоянию на утро вторника, 14 апреля.
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