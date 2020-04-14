Статистика коронавируса 14 апреля: за сутки COVID-19 заразилось еще 270 украинцев

Министерство здравоохранения Украины сообщает о том, что, согласно последней информации по состоянию на 9:00 14 апреля, коронавирусом в нашей стране инфицированы 3372 человека. Это на 270 случаев больше, нежели в минувшие сутки.

В МОЗ также сообщают об увеличении количества смертельных случаев в результате осложнений от COVID-19. Увы, на данный момент в Украине умерло 98 пациентов. Тем временем 119 выздоровели: в их крови в результате повторных анализов вирус не обнаружили.

Ситуация в областях Украины на это утро выглядит следующим образом:

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 80 случаев;

Днепропетровская область - 71 случай;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 112 случаев;

Закарпатская область - 99 случаев;

Запорожская область - 89 случаев;

Ивано-Франковская область - 332 случая;

Кировоградская область - 144 случая;

Киев - 551 случай;

Киевская область - 224 случая;

Львовская область - 136 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 134 случая;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 280 случаев;

Харьковская область - 14 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 546 случаев;

Черкасская область - 105 случаев;

Черниговская область - 10 случаев.

Напомним, Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда.

Также мы сообщали, что победа над коронавирусом не обязательно дает иммунитет от него и гарантию защиты от повторного заражения. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Рецидив возможен даже у тех, кто переболел атипичной пневмонией. Исследования показали, что антитела в организме вырабатываются не всегда. А значит, такие пациенты могут заболеть Covid-19 снова.

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