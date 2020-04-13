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Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда

Известный украинский врач Евгений Комаровский объяснил особенности коронавируса

сегодня, 16:10
Автор:

• Елена Волкова

Комаровский рассказал, может ли коронавирус остаться в организме человека навсегда

Известный украинский врач и шоумен Евгений Комаровский развенчал миф о том, что коронавирус остается в организме человека навсегда. По словам доктора, это неправда, так как нужно учитывать особенности структуры вируса, который не так уж и живуч. Об этом врач сообщил в своем YouTube-канале.

По словам Комаровского, кононавирус - это так называемый РНК-вирус, и рано или поздно клетка с ним погибает и на ее месте появляется новая, здоровая. ДНК-вирусы имеют свойство жить внутри клетки, не убивая ее, однако коронавирус к этой группе не относится.

Комаровский объясняет: ДНК-вирусы действительно дают очень длительные хронические болезни. Однако коронавирус, по словам доктора, - “начало и конец”, он не превратится в хронический недуг.

Как ранее сообщали "Комментарии", Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу. По мнению Комаровского, для предотвращения болезни и уже при коронавирусе важно и нужно много пить, особенно сладкого. В числе обязательных напитков - компот, сок, сладкий чай и газировка. Говоря о последней, доктор говорит, что самое главное - качество такого напитка, и самым подходящим считает проверенную годами импортную кока-колу.




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Источник: https://comments.ua/
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