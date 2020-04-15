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Украина закрывает еще 10 пунктов въезда в страну

Кабмин ужесточает условия изоляции

сегодня, 13:42
Автор:

• Сергей Медведев

Украина закрывает еще 10 пунктов въезда в страну

Правительство Украины вынужденно идет на новые меры по ужесточению изоляции. На государственной границе будут закрыты еще 10 пунктов пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Так, предложение о закрытии пограничных КПП внес глава МВД Арсен Аваков. Министр рекомендовал закрыть пункты пропуска с такими государствами-соседями как Молдова, Польша и Румыния.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", - резюмировал премьер.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее глава таможенной службы Макасим Нефедов рассказал, какие пункты пропуска будут работать в период карантина.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-uzhestochaet-karantin-granitse-zakryvaetsya-1586946775.html
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