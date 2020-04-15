Украина закрывает еще 10 пунктов въезда в страну

Правительство Украины вынужденно идет на новые меры по ужесточению изоляции. На государственной границе будут закрыты еще 10 пунктов пропуска. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Так, предложение о закрытии пограничных КПП внес глава МВД Арсен Аваков. Министр рекомендовал закрыть пункты пропуска с такими государствами-соседями как Молдова, Польша и Румыния.

"Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина", - резюмировал премьер.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее глава таможенной службы Макасим Нефедов рассказал, какие пункты пропуска будут работать в период карантина.

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