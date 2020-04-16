Экс-адвокат Януковича во главе ГБР и Бэнкси на самоизоляции: новости, которые вы могли пропустить

Экс-адвокат Януковича в ГБР

Александр Бабиков, он же в прошлом адвокат Виктора Януковича, может временно возглавить Государственное бюро расследований. Об этом заявил в интервью "УП" Александр Соколов, нынешний и.о. директора ГБР. Оба они являются заместителями главы ГБР и, пока место пустует, будут поочереди исполнять его обязанности - по 60 дней. Место директора освободилось в прошлом месяце, когда Ирина Венедиктова возглавила Генеральную прокуратуру. Напомним, что расследование дел Майдана контролирует именно руководитель ГБР. Таким образом уже через месяц они могут оказаться в подчинении бывшего адвоката одного из главных подозреваемых - бывшего украинского президента Виктора Януковича. Конкурс на замещение должности директор Бюро пока не объявлен.





Взрыв около больницы

Взрыв около больницы прогремел во Львове. Погиб человек, сообщили в Львовском городском совете. Все произошло около пятой городской больницы на улице Котляревского. Что именно произошло выясняют пиротехники. Рядом с местом взрыва правоохранители нашли изуродованное тело мужчины. Им оказался 43-летний местный житель. Откуда у него взрывчатка - также пока не ясно. Скорее всего, это была ручная граната, рассказали в полиции.





Вспышка коронавируса на авианосце

Вспышку коронавируса зафиксировали на французском авианосце. Там подтвердили почти 700 случаев инфицирования Covid-19. Следует заметить, что “Шарль де Голль” - единственный авианосец на вооружении военно-морского флота Франции. О массовом инфицировании сообщили во французском Министерстве обороны. Протестировали на коронавирус 1767 моряков. 668 человек показали положительный результат. Однако часть тестов еще на исследовании, так что эта цифра еще может увеличиться. 31 моряк сейчас находится в больнице под наблюдением врачей. Остальные моряки в изоляции на военной базе.





Бэнкси на самоизоляции

Всемирно известный уличный художник Бэнкси тоже ушел в самоизоляцию и теперь творит дома. Прямо в ванной комнате он создал очередной арт-объект. Написал, что посвящает его самоизоляции. Также добавил, что его жене не очень нравится, когда он работает дома. И судя по снимку, понятно почему. Фото инсталляции Бэнкси разместил у себя в Instagram. Обычно художник поднимает в своем творчестве серьезные социальные проблемы. Кстати, он до сих пор хранит в тайне свою личность, не показывает себя и не говорит настоящее имя.





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