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В Киеве объяснили, куда девать использованные маски и перчатки

Использованные маски и перчатки опасны для окружающей среды и могут стать источником заражения коронавирусом.

сегодня, 08:25
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Киеве объяснили, куда девать использованные маски и перчатки

В Киеве жителям столицы объяснили, куда девать использованные перчатки и маски, чтобы они не попали в окружающую среду. Специально для отходов медицинских товаров в городе вскоре откроют отдельные пункты приема. Об этом сообщил глава комиссии горсовета по экологии Константин Яловой. 

Самое опасное, что может сделать человек, - это отправить маску и перчатки после использования в обычный мусорный бак вместе с другими бытовыми отходами, считает чиновник. Это может обернуться целой экологической проблемой. Уже сейчас они валяются около урн, разлетаются по улицах и парках. 

"Что касается загрязнения окружающей среды, маски и перчатки ничем не лучше пластиковых пакетов", - написал Яловой.

К тому же, если был контакт с коронавирусом, такие медицинские отходы могут, ко всему, стать источником новой вспышки заболеваемости.

Вместо того, чтобы выбрасывать перчатки и маски в урну, в городском совете предлагают отдавать мусор на утилизацию. Вскоре в столице откроют 10 специальных пунктов приема вторсырья. Там отходы будут паковать в герметические пакеты, обеззараживать и отдавать на сжигание в специальных печах. То же самое будут делать со спецодеждой и средствами защиты медиков, которые контактируют с больными на коронавирус. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, что делать с бытовым мусором, если находишься на самоизоляции. 


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Источник: https://www.facebook.com/KostiantynYalovyi/photos/a.2439280436353454/2704606406487521/?type=3&theater
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