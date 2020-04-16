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Видеофакт: первые кадры с освобожденными из плена «ДНР» украинцами

Всего домой возвращаются 19 украинцев. Все они были в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе

сегодня, 11:22
Автор:

• Елена Волкова

Видеофакт: первые кадры с освобожденными из плена «ДНР» украинцами

В Украину вернулись первые 9 мужчин, которых удалось освободить из плена "ДНР" в КПВВ “Майорск”. Вскоре к ним присоединятся еще 10 человек, которых удастся освободить в рамках обмена с "ЛНР".

Всего же домой возвращаются 19 украинцев. Все они были в плену боевиков "ДНР" и "ЛНР" на оккупированном Донбассе. 

Ранее информационные источники сепаратистов писали о том, что автобус с пленными украинцами под надзором "полиции" привезли на пункт пропуска вблизи временно оккупированной Горловки. Сам же обмен с представителями так называемой "ДНР" состоялся около КП "Майорск". За процессом наблюдали представители ОБСЕ, сообщает в Facebook Офис Президента. 

Поскольку в Украине сейчас карантин, отпустить освобожденных сразу по домам нельзя, говорят в ОП. Сначала две недели они должны провести на обсервации. Это необходимо, чтобы не допустить вероятного распространения коронавируса.


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Источник: https://comments.ua/
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