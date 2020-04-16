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«Маленькие руки вымыты большим плохим парнем»: PornHub запустил сайт с видео, на которых порнозвезды моют руки

PornHub запустил сайт Scrubhub с такими же горячими категориями и заголовками видеороликов, но доступным всем видео

сегодня, 13:28
Автор:

• Таисия Ерохина

«Маленькие руки вымыты большим плохим парнем»: PornHub запустил сайт с видео, на которых порнозвезды моют руки

PornHub решил необычным способом призывать людей мыть руки во время пандемии коронавируса. Так, компания запустила пародийный сайт Scrubhub, на котором размещены видеоролики с пикантными названиями, правда, во всех них люди только моют руки.

Названия категорий и видео соответствуют горячей тематике сайта. К примеру, "Маленькие руки вымыты большим плохим парнем", "Особый карантин! Посмотрите, что делает Аса Акира, прежде, чем разгорячится на кухне", "Блондинка-лесбиянка моет руки, как хорошая девушка". В проекте участвуют порнозвезды и популярные артисты, такие как Аса Акира, Анджела Уайт, Остин Вульф, Ариана Гранде. Также дважды в день сайт будет устраивать прямые включения музыкантами, комиками и порноактерами.

Кроме того, на сайте можно сделать благотворительный взнос. Деньги пойдут в благотворительные организации, помогающие людям во время пандемии коронавируса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Pornhub открыл доступ к видео премиум-класса для всех стран. Так, Pornhub призвал соблюдать режим самоизоляции из-за коронавирусной пандемии, предоставив премиум-доступ к "клубничке" всем желающим.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B_A5-INFkX_/
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