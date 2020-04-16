В рамках обмена пленными сегодня Украина вернула 20 своих граждан

Сегодня, 16 апреля, состоялся пленными – Украина вернула 20 граждан, которые находились в плену на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (ОП).



Руководитель ОП Андрей Ермак отмечает, что украинская власть работает над тем, чтобы вернуть всех своих граждан на территорию Украины. Также он заявляет, что власть продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях

Освобождены граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО) и которые сегодня вернулись к своим семьям:

1. Алакоз Александр (гражданский);

2. Гриненко Николай (военный);

3. Илюхин Николай (гражданский);

4. Карась Владимир (правоохранитель);

5. Костев Евгений (гражданский);

6. Помеляйко Александр (гражданский);

7. Садовский Александр (гражданский);

8. Сирык Вадим (гражданский);

9. Шайдов Виктор (военный).

Освобождены граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданский);

2. Миронич Сергей (гражданский);

3. Можаев Валентин (гражданский);

4. Полозов Николай (гражданский);

5. Попова Алевтина (гражданская);

6. Русинов Сергей (гражданский);

7. Сливка Иван (гражданский);

8. Сливка Александр (гражданский);

9. Табачный Александр (гражданский);

10. Штиль Александр (гражданский);

11. Яковенко Александр (гражданский).

Ранее "Комментарии" писали, что положительная сторона обмена состоит в возможности вернуть домой украинцев, ставших заложниками оккупантов. В то же время у сегодняшнего обмена есть и риски, о которых рассказали эксперты.

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