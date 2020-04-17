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Почаевская лавра может стать новым эпицентром вспышки коронавируса

Настоятель Почаевской лавры не идет на контакт с медиками и отказывается пускать их на территорию монастыря.

сегодня, 11:44
Автор:

• Виолетта Комаровская

Почаевская лавра может стать новым эпицентром вспышки коронавируса

Новым эпицентром вспышки коронавируса в Украине может стать Почаевская лавра. Об этом заявила главный санврач Тернопольщины Оксана Чайчук. Идти на контакт с медиками настоятель монастыря отказывается.

Одним из первых священников из Почаевской лавры, у кого подтвердили коронавирус, стал хорист монастыря. Он же правит службу на территории Збаражского района. Также известно, что его жена работает бухгалтером в Шумской больнице, где уже более 20 инфицированных, в том числе и врачи.

Оксана Чайчук уверенна, что это не единственный случай инфицирования Covid-19 в Почаевской лавре. Однако подтвердить это сейчас невозможно. Сколько бы не пытались медики уговорить настоятеля монастыря пустить их на территорию лавры, тот сотрудничать с ними отказывается, утверждает санитарный врач. Таким образом они не могут протестировать священников, которые затем с монастыря разъезжаются во все уголки Тернопольской области по разным парафиям. Некоторые из них также могут быть потенциально инфицированными и нести угрозу для прихожан. 

Мэр Почаева, говорит врач, вмешиваться в ситуацию отказывается. 

По информации Чайчук, священники из хора Почаевской лавры имеют приходы в Кременецком, Шумском и Збаражском районах. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин. Там выявили около сотни случаев инфицирования коронавирусом. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=531530084418796
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