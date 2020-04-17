Медведчук и Марченко раздали пасхальные наборы малообеспеченным и одиноким украинцам

Виктор Медведчук и Оксана Марченко накануне праздника раздали малообеспеченным и одиноким украинцам пасхальные наборы. За собственные средства таких приобрели и собрали 10 тысяч штук, общим весом более ста тонн.

В первую очередь продукты к пасхальному столу отправили тем, кто сейчас из-за карантина не может приобрести их самостоятельно.

"Не могу ходить, ноги отказывают... В магазин не пойдешь, а так закончилось то одно, то это... А это такая помощь!", - поблагодарила супругов пенсионерка Надежда Галицкая из села Новоселки.

В каждом из наборов, которые Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали в разные уголки страны, базовый набор из пасхальной корзины, а также продукты первой необходимости: сахар, масло, гречка и тушенка. Кроме них, каждому подарили пасхальный кулич, предварительно освященный.

"Составлен был пакет просто как по-домашнему, по-семейному, как родственникам", - говорит пенсионерка Марина Тесанюк, которая также получила продуктовый набор.

Оксана Марченко считает, что в сложившейся ситуации все украинцы должны помогать и поддерживать друг друга: "Мы никогда не будем прежними, это время сделать нас другими, а вот какими - каждый решает сам. Наша семья выбирает добро".

Развозить пакеты с продуктами к Пасхе супругам помогают волонтеры из молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь". Благотворительную помощь отправили в поселки и города Киевской, Луганской, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Николаевской и других областей. Продуктовые наборы получат малообеспеченные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что происходит с ценами накануне Пасхи.

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