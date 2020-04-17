Террористы "ЛНР" переименовали Луганск

Так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник подписал “указ”, переименовав город Луганск в Ворошиловград. Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Андрей Дихтяренко.

Интересно, что боевики решили именовать город двумя названиями. В Ворошиловград город будет “превращаться” в даты, связанные со Второй мировой войной. Исходя из “документа”, под новым названием город будет в День Победы 9 мая, в день начала войны - 22 июня, а также 14 февраля, когда Луганск освободили от фашистов.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными – Украина вернула 20 граждан, которые находились тюрьмах на оккупированных территориях. Украинский гарант Владимир Зеленский заявил, что для него это особенно радостный день, потому что домой вернутся из российского плена граждане нашей страны, независимо, от их статуса и профессии. Также президент добавил, что уже освобождены большинство украинцев, которые находились на территории временно-оккупированных Луганской и Донецкой областей, а сейчас проводится работа по освобождению граждан именно с части Луганского региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!