Медведчук и Марченко вручили нуждающимся по всей стране праздничные наборы к Пасхе

К Пасхе, важнейшему празднику христианского мира, Оксана Марченко и Виктор Медведчук за собственные средства закупили более 10 тыс. праздничных наборов. Подарки разъехались по всей Украине.

Сегодня наборы к пасхальному столу получили все нуждающиеся на востоке страны. В благотворительный пакет входят подсолнечное масло, макароны, тушенка, сгущенка, гречка, сахар, горошек, соль, рис, чай. Так, в Луганскую область продуктовые наборы доставили народные депутаты от "Оппозиционной платформы за Жизнь". С благодарностью принял праздничный набор пенсионер Иван Григорьевич, который живет один и не имеет достаточно средств, чтобы приобрести необходимые продукты к Пасхе. В свою очередь, Валентина, имеющая инвалидность из-за зрения, выразила признательность в интервью телеканалу "112 Украина": "в городе 43 инвалида по зрению, все получили пасхальные наборы в подарок и теперь продуктов хватит на все праздники".

Не остались без подарков и жители Донецкой области. Там поздравления от благотворителей получили дети и работники детского дома "Антошка" города Краматорска. Воспитанники и сотрудники выразили огромную благодарность Виктору Медведчуку и Оксане Марченко, которые помогают и поддерживают нуждающихся.

Кроме того, ветеранам Николаева пасхальные подарки доставили прямо домой. В наборы входит базовая корзина вместе с куличем. Эта помощь даст возможность две недели не выходить из дома в условиях карантина, что крайне важно для людей пожилого возраста.

Отметим, что супруги Медведчук и Марченко с самого начала карантина активно помогают нуждающимся гражданам. Оксана Марченко уверена, что каждый имеет возможность помочь ближним.

"Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими – каждый решает сам. Наша семья выбирает добро", - заявила она.

Ранее "Комментарии" сообщали, где и когда украинцам смотреть праздничные богослужения на Пасху.

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