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Епископ просит прощения: в Киево-Печерской лавре - массовое заражение студентов COVID-19

Ректор Киевской духовной академии, которая находится на территории Киево-Печерской лавры, Сильвестр (Стойчев) переживает, что мог стать невольным источником заражения коронавирусом

сегодня, 16:40
Автор:

• Елена Волкова

Епископ просит прощения: в Киево-Печерской лавре - массовое заражение студентов COVID-19

В Киевской духовной академии, которая находится на территории Киево-Печерской лавры, коронавирусом заразились ректор и 16 студентов. Об этом в Facebook сообщил сам ректор - епископ УПЦ Московского патриархата Сильвестр (Стойчев).

По словам священнослужителя, сдать тест он вместе с преподавателями и студентами решил после того, как в лавре подтвердили коронавирус у сотни человек. ПЦР-тест у него оказался позитивным, однако ни ректор, ни другие инфицированные на здоровье не жаловались: не было ни температуры, ни кашля, ни прочих симптомов.


"После объявления в Академии карантина я старался придерживаться всех его правил. Однако мог стать невольным источником заражения других людей. И именно об этом сейчас переживаю. Потому хочу попросить прощения у всех, для кого я мог стать источником заражения", – пишет Сильвестр.

Всего же в духовной академии подтвердили коронавирус у 19 человек.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в России у 49 кадетов и преподавателей петербургского Нахимовского военно-морского училища обнаружили COVID-19. Некоторые из них были в Москве и участвовали в репетиции парада ко Дню победы на Красной площади.




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Источник: https://comments.ua/
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