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Погода на Пасху: синоптики сделали прогноз

Стало известно, какой будет погода на Пасху в Украине

сегодня, 22:40
Автор:

• Таисия Ерохина

Погода на Пасху: синоптики сделали прогноз

Завтра, на Пасху по восточному обряду, погода в Украине будет преимущественно без осадков, дожди ожидаются лишь днем в Одесской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, ветер прогнозируется западный и северо-западный, 5-10 м/сек. Ночью столбик термометра покажет от -1 до +6 градусов. Температура днем составит 10-17 градусов тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18 градусов тепла.

Кроме этого, в ночь 19-20 апреля в Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов, что соответствует І уровню опасности. Также 19-20 апреля в северных, западных (кроме Закарпатья), 19 апреля и в восточных областях могут быть сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 градусов – это II уровень опасности.

Тем временем, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что дожди, хотя и небольшие, возможны в северных областях Украины, а также в Одесской области и Приазовье. К тому же, ветер остается северо-западным, западным, завтра слабым, максимум до умеренного.

"Температура воздуха в пасхальную ночь в Украине +1-6 градусов, местами, кроме Юга, заморозки 0-3 градуса, днем в воскресенье +12-16 градусов, в северных областях немного свежее, +9-13 градусов, - говорится в сообщении. - В Киеве ветер остается северо-западным, западным, небольшим. И шанс изменения его направления на юго-западный не ранее 25-го апреля".

Синоптик добавила, что небольшой, но местами, дождь возможен в столице завтра днем.

Ранее "Комментарии" писали, как освятить куличи дома. Председатель ПЦУ Епифаний рассказал, как самостоятельно освятить куличи, ведь в этом году Пасху советуют праздновать дома из-за карантина.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/ukraine/all/0
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