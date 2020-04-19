Сегодня христиане восточного обряда праздную Пасху

Сегодня христиане восточного обряда празднуют главный христианский праздник - Пасху. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий Иисус Христос после того, как его распяли на кресте, передает УНН.

Воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти - это центральное событие в христианстве. Иисус Христос воскрес в раннюю пору в воскресенье, в начале новой еврейского недели. У древних евреев воскресенье было первым днем недели и начинался этот день сразу же после захода солнца в субботу.

Именно поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и носит название Господнего дня. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертую заповедь "Почитай день Господень, чтобы почитать его" христиане и иудеи воспринимают по разному.



Для христиан воскресенье стало днем отдыха. Отсюда происходит и украинское название этого дня - "неділя". Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, ведь труд в воскресение приуменьшает значение этого дня.



Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в церквях Украины Пасхальные богослужения проходят в режиме онлайн-трансляций и при отсутствии верующих из-за карантинных мер. Литургию можно смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

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