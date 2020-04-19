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Сегодня христиане восточного обряда праздную Пасху

Согласно христианскому верованию, именно на Пасху воскрес из мертвых Иисус Христос

сегодня, 09:14
Автор:

• Зинченко Павел

Сегодня христиане восточного обряда праздную Пасху

Сегодня христиане восточного обряда празднуют главный христианский праздник - Пасху. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий Иисус Христос после того, как его распяли на кресте, передает УНН.

Воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти - это центральное событие в христианстве. Иисус Христос воскрес в раннюю пору в воскресенье, в начале новой еврейского недели. У древних евреев воскресенье было первым днем недели и начинался этот день сразу же после захода солнца в субботу.

Именно поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и носит название Господнего дня. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертую заповедь "Почитай день Господень, чтобы почитать его" христиане и иудеи воспринимают по разному.

Для христиан воскресенье стало днем отдыха. Отсюда происходит и украинское название этого дня - "неділя". Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, ведь труд в воскресение приуменьшает значение этого дня.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в церквях Украины Пасхальные богослужения проходят в режиме онлайн-трансляций и при отсутствии верующих из-за карантинных мер. Литургию можно смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

Также издание "Комментарии" расскажет, как освятить кулич в условиях карантина.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1864629-khristiyani-skhidnogo-obryadu-svyatkuyut-velikden-3
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