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Пасха в условиях карантина: как освятить куличи дома

Глава ПЦУ Епифаний рассказал, как самостоятельно освятить куличи, ведь в этом году Пасха советуют праздновать дома через карантин

сегодня, 21:00 509
Автор:

• Таисия Ерохина

Пасха в условиях карантина: как освятить куличи дома

Предстоятель Православной церкви Епифаний сообщил, что в этом году из-за карантина куличи на Пасху можно освятить дома. Об этом передает "Радио Свобода".

По его словам, все желающие, а особенно люди пожилого возраста, могут освятить пасхальные вкусности самостоятельно. Так, сделать это следует после свершения богослужений в храмах, которые можно смотреть по телевизору или в Интернете.

"Самостоятельно взять освященную на крещение воду и побрызгать ею кулич или те приношения, которые мы обычно приносим в храм в это время", – сказал Епифаний.

Кроме того, он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение куличей, а приобщаться к богослужениям онлайн.


Напомним, в Днепре во время карантина жители чуть ли не друг у друга "на головах" столпились у входа в Свято-Троицкий собор УПЦ МП. В сети опубликовано видео, полиция открыла уголовное производство.
Ранее портал "Комментарии" писал, где и когда смотреть праздничные богослужения. Также мы рассказали о главных правилах пасхального стола: как не навредить здоровью.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-epifaniy/30563241.html
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