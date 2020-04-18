Пасха в условиях карантина: как освятить куличи дома

Предстоятель Православной церкви Епифаний сообщил, что в этом году из-за карантина куличи на Пасху можно освятить дома. Об этом передает "Радио Свобода".

По его словам, все желающие, а особенно люди пожилого возраста, могут освятить пасхальные вкусности самостоятельно. Так, сделать это следует после свершения богослужений в храмах, которые можно смотреть по телевизору или в Интернете.

"Самостоятельно взять освященную на крещение воду и побрызгать ею кулич или те приношения, которые мы обычно приносим в храм в это время", – сказал Епифаний.

Кроме того, он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение куличей, а приобщаться к богослужениям онлайн.





Напомним, в Днепре во время карантина жители чуть ли не друг у друга "на головах" столпились у входа в Свято-Троицкий собор УПЦ МП. В сети опубликовано видео, полиция открыла уголовное производство.

Ранее портал "Комментарии" писал, где и когда смотреть праздничные богослужения. Также мы рассказали о главных правилах пасхального стола: как не навредить здоровью.

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