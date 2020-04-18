Пасха в условиях карантина: как освятить куличи дома

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Предстоятель Православной церкви Епифаний сообщил, что в этом году из-за карантина куличи на Пасху можно освятить дома. Об этом передает "Радио Свобода".
По его словам, все желающие, а особенно люди пожилого возраста, могут освятить пасхальные вкусности самостоятельно. Так, сделать это следует после свершения богослужений в храмах, которые можно смотреть по телевизору или в Интернете.
"Самостоятельно взять освященную на крещение воду и побрызгать ею кулич или те приношения, которые мы обычно приносим в храм в это время", – сказал Епифаний.
Кроме того, он призвал верующих не принимать непосредственного участия в богослужениях, не приходить массово на освящение куличей, а приобщаться к богослужениям онлайн.
Напомним, в Днепре во время карантина жители чуть ли не друг у друга
"на головах" столпились у входа в Свято-Троицкий собор УПЦ МП.
В
сети опубликовано видео, полиция открыла уголовное производство.
Ранее портал "Комментарии" писал, где и когда смотреть праздничные богослужения. Также мы рассказали о главных правилах пасхального стола: как не навредить здоровью.
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