Благодатный огонь успешно прибыл в Украину

Благодатный огонь прибыл в Украину и был встречен представителями Украинской Православной Церкви. Он будет отправлен в Михайловский Златоверхий собор, а затем и в другие храмы для свершения пасхальных богослужений. Об этом сообщает пресс служба МАУ на своей странице в Facebook.

"В этот сложнейшее для человечества время всем нам необходима вера в чудеса. Благодатный огонь, который сходит на Храм Гроба Господня в Великую субботу является именно таким чудом", - сообщили представители МАУ.

Как уже сообщалось ранее, в связи с пандемией коронавируса, Благодатный огонь после восхождения в иерусалимском храме Гроба Господня в этом году будет перемещаться согласно специальной процедуре. Он должен быть доставлен во все страны, где имеются общины христиан восточного обряда, в том числе в Украину.

Посольство Израиля в Украине ранее сообщило, что церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня будет проходить с ограниченным количеством участников, чтобы избежать очередной волны массового заражения коронавирусом.

Благодатный огонь выносится из Гроба Господня во время особого богослужения, которое ежегодно совершается в Великую субботу, в канун первого дня Пасхи за восточным обрядом, в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Вынос Благодатного огня является символом выхода из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа.

Как сообщало издание "Комментарии", сегодня христиане восточного обряда праздную Пасху.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!