Полная изоляция: с Почаева не будут выпускать людей

Почаев на Тернопольщине отправляют в полную изоляцию. Город закрывают на въезд и выезд и уже с 10 утра вторника, 21 апреля, оттуда перестанут выпускать людей.

Соответствующее решение приняли городские власти после того, как количество больных резко увеличилось. В городке, где проживает около 10 тысяч человек, только за минувшие сутки зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом. В Кременцком районе, где Почаев находится, общее количество больных почти достигло полусотни.

Начиная с 10 утра вторника на всех въездах в город будут стоять патрули. Попасть в Почаев сможет лишь спецтранспорт, если у водителя будет специальное разрешение. Граждан на частных автомобилях пропускать не будут, даже если это жители самого Почаева. Точно также никого не будут выпускать из города, не зависимо от того, куда человек направляется.

"Если не дома - нужно вернуться, если были в гостях - нужно успеть уехать до указанного времени", - сообщил ранее представитель Кременецкой районной администрации Вячеслав Онишкевич. Он считает, что ситуация в Почаеве сейчас критическая.

Масла в огонь добавил и тот факт, что священники Почаевской лавры на Пасху проигнорировали требования карантина. На территорию монастыря они пустили толпу людей. Те не соблюдали дистанцию и многие были без масок. И это при том, что на тот момент в Почаевской лавре уже были подтвержденные случаи коронавируса. Полиция по этому факту начала уголовное производство.

О том, что в Почаевской лавре врачи подозревают вспышку коронавируса, "Комментарии" писали ранее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!