Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.04.2020

BTC/USD

6914.31

ETH/USD

174.42

LTC/USD

40.86

НБУ 21.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Полная изоляция: с Почаева не будут выпускать людей
НОВОСТИ Все новости

Полная изоляция: с Почаева не будут выпускать людей

Почаев закрывают на въезд и выезд. Проехать сможет только спецтранспорт по специальным пропускам

сегодня, 08:15 698
Автор:

• Виолетта Комаровская

Полная изоляция: с Почаева не будут выпускать людей

Почаев на Тернопольщине отправляют в полную изоляцию. Город закрывают на въезд и выезд и уже с 10 утра вторника, 21 апреля, оттуда перестанут выпускать людей. 

Соответствующее решение приняли городские власти после того, как количество больных резко увеличилось. В городке, где проживает около 10 тысяч человек, только за минувшие сутки зафиксировали 13 случаев заражения коронавирусом. В Кременцком районе, где Почаев находится, общее количество больных почти достигло полусотни. 

Начиная с 10 утра вторника на всех въездах в город будут стоять патрули. Попасть в Почаев сможет лишь спецтранспорт, если у водителя будет специальное разрешение. Граждан на частных автомобилях пропускать не будут, даже если это жители самого Почаева. Точно также никого не будут выпускать из города, не зависимо от того, куда человек направляется. 

"Если не дома - нужно вернуться, если были в гостях - нужно успеть уехать до указанного времени", - сообщил ранее представитель Кременецкой районной администрации Вячеслав Онишкевич. Он считает, что ситуация в Почаеве сейчас критическая.

Масла в огонь добавил и тот факт, что священники Почаевской лавры на Пасху проигнорировали требования карантина. На территорию монастыря они пустили толпу людей. Те не соблюдали дистанцию и многие были без масок. И это при том, что на тот момент в Почаевской лавре уже были подтвержденные случаи коронавируса. Полиция по этому факту начала уголовное производство.

О том, что в Почаевской лавре врачи подозревают вспышку коронавируса, "Комментарии" писали ранее. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100003783883951/videos/1853796354756476/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...