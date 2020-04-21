Медиагруппа «Комментарии» отказывается от налоговых каникул и запускает флешмоб

Карантин и эпидемия поставили общество и бизнес в сложные условия. Одни компании объявляют банкротство, другие отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск или ощущают серьезные проблемы с прибылью. Чтобы хоть как-то поддержать отечественных предпринимателей, украинское правительство утвердило налоговые каникулы и это, безусловно, правильное решение.



Но есть бизнес, который продолжает работать и зарабатывать даже в сложнейших условиях карантинного режима. В числе таких предприятий, благодаря сознательному и расчетливому менеджменту, оказалась медиагруппа "Комментарии". Безусловно, кризис больно ударил и по нам, но в сложившихся условиях мы еще сильнее чувствуем ответственность перед обществом. В связи с этим собственник компании Виктор Гольдский выступил с инициативой отказаться от налоговых каникул, чтобы не сокращать налоговые поступления, в первую очередь, в местную казну. В частности, медиагруппа "Комментарии" выражает готовность поддержать бюджет города Киева, из которого финансируется гуманитарная инфраструктура столицы. Города, в котором зарегистрирован Издательский дом МАСАВИ.

Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались громады, и потому запускаем общественную инициативу для бизнеса, продолжающего полноценную работу вопреки карантину – "Общее дело". Наша компания призывает весь социально ответственный бизнес Украины отказаться вместе с нами от налоговых каникул, публично об этом заявив и поддержав таким образом свой город и его казну, из которого финансируется медицинская и школьная инфраструктура.

"Все мы делаем общее дело – спасаем страну и людей по мере своих сил, – говорит Виктор Гольдский. – Мы не крупный бизнес, потому объем налогов не так велик. Однако, если флешмоб станет массовым и привлечет других предпринимателей, то регионы по всей стране ощутят реальную поддержку бизнеса в условиях урезания поддержки Кабмином. Это не просто меценатство – это проявление сознательной гражданской позиции в тяжелый для народа период".

Напомним, ранее Виктор Гольдский предложил частный грант на 100 000 грн и медиаподдержку тому украинскому ученому или институту, который найдет вакцину от коронавируса.

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