На Харьковщине в изоляцию отправили село, ставшее эпицентром коронавируса

На Харьковщине в изоляцию отправили село Высокополье, которое стало эпицентром коронавируса в регионе. За неделю, от Covid-19 там умерло два человека.

Нынче село ужесточило меры карантина. На въездах и выездах в населенный пункт и раньше стояли блок-посты. Однако местные объезжали их по грунтовым дорогам, нарушая таким образом правила изоляции. Теперь же местные власти приняли решение их перекопать, рассказал местный участковый Николай Коваленко. Попасть в Высокополье, как и выехать оттуда, можно только через КП и только, если есть специальный пропуск. Такие выдали, скажем, автомобилям которые обеспечивают жизнь села.

По словам участкового, родственники жителей Высокополья могут оставить передачки для своих родных на блок-посту.

Сейчас в село каждый день приезжают машины с дезинфицирующим средством. Им обрабатывают все улицы. Полицейские останавливают всех, кто вышел на улицу и расспрашивают, куда те направляются. Выходить из дома без маски запрещено.

Первую смерть от коронавируса в Высокополье зафиксировали на прошлой неделе. В прошлый понедельник скончалась 71-летняя пенсионерка, которая работала в церковной лавке. Накануне умерла еще одна женщина. Ей было 70. Она контактировала с первой жертвой. На выходных женщина также ходила в местную церковь и общалась там со своими односельчанами.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в полную самоизоляцию отправили Почаев на Тернопольщине.

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