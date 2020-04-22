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Почаевская лавра ушла на карантин

Почаевская лавра, где на Пасху полицейские зафиксировали нарушение карантина, решила уйти в изоляцию

сегодня, 08:11
Автор:

• Виолетта Комаровская

Почаевская лавра ушла на карантин

Почавская лавра, что на Тернопольщине, закрылась на карантин. Об этом сообщили на официальном сайте монастыря. 

Закрыть монастырь решили вслед за Почаевом, где находится Лавра. В городе с сегодняшнего дня должны были перекрыть все въезды и выезды. Правда автомобили все же пропускали, хотя и просили водителей по возможности не заезжать в Почаев.

Ужесточить карантин местные власти решили из-за вспышки коронавируса. В городке, где живет около 8-9 тысяч человек, заболело уже несколько десятков. Четверо из них - священники. В Почаевской лавре отрицают информацию, что это их служители. Но все же согласились добровольно закрыть монастырь для посетителей и верующих.

"Сейчас тут остаются только насельники, прихожан просим с пониманием отнестись к ситуации. Мы сами будем служить и убирать в храмах", - говорит иеромонах Никодим. Он утверждает, что среди послушников и братии Лавры нет ни одного инфицированного.

Стоит отметить, что накануне полиция открыла уголовное производство из-за событий, которые происходили в Почаевской лавре на Пасху. Монастырь открыл двери для всех верующих. Люди нарушали карантин, не придерживались дистанции, а многие и вовсе были без масок. 

Также ранее "Комментарии" писали о том, что местные власти предполагают, что именно Почаевская лавра может стать новым эпицентром коронавируса на Тернпольщине, поскольку врачей туда пускать отказываются. 


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Источник: https://www.facebook.com/church.information.center/
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