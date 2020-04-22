Почаевская лавра ушла на карантин

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Почавская лавра, что на Тернопольщине, закрылась на карантин. Об этом сообщили на официальном сайте монастыря.
Закрыть монастырь решили вслед за Почаевом, где находится Лавра. В городе с сегодняшнего дня должны были перекрыть все въезды и выезды. Правда автомобили все же пропускали, хотя и просили водителей по возможности не заезжать в Почаев.
Ужесточить карантин местные власти решили из-за вспышки коронавируса. В городке, где живет около 8-9 тысяч человек, заболело уже несколько десятков. Четверо из них - священники. В Почаевской лавре отрицают информацию, что это их служители. Но все же согласились добровольно закрыть монастырь для посетителей и верующих.
"Сейчас тут остаются только насельники, прихожан просим с пониманием отнестись к ситуации. Мы сами будем служить и убирать в храмах", - говорит иеромонах Никодим. Он утверждает, что среди послушников и братии Лавры нет ни одного инфицированного.
Стоит отметить, что накануне полиция открыла уголовное производство из-за событий, которые происходили в Почаевской лавре на Пасху. Монастырь открыл двери для всех верующих. Люди нарушали карантин, не придерживались дистанции, а многие и вовсе были без масок.
Также ранее "Комментарии" писали о том, что местные власти предполагают, что именно Почаевская лавра может стать новым эпицентром коронавируса на Тернпольщине, поскольку врачей туда пускать отказываются.
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