Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет

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Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест отменили
из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании DW со ссылкой на
слова премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера на специальной пресс-конференции.
На фестиваль ежегодно собирались около 6 миллионов человек
со всего мира. Мероприятие приносило организаторам, пивоварням и другим
участникам фестиваля до 1,3 миллиарда евро каждый год. В 2020 году Октоберфест
должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября.
Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер назвал это решение "экономически
сложным моментом для города" и трудным для него лично. Октоберфест отменили
из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирус и невозможности
обеспечения социальной дистанции в палатках фестиваля.
На момент публикации в Германии коронавирусом Covid-19 заболели более 148
тысяч человек, из которых 5 тысяч умерли, а более 95 тысяч выздоровели. Таким
образом, еще около 48 тысяч человек продолжают болеть.
Как сообщал портал "Комментарии", в Польше жертвам домашнего
насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики.
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