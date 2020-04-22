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Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет

Соблюдать дистанцию в палатках Октоберфеста невозможно

сегодня, 00:41
Автор:

• Антон Корнилов

Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест отменили из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании DW со ссылкой на слова премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера на специальной пресс-конференции.

На фестиваль ежегодно собирались около 6 миллионов человек со всего мира. Мероприятие приносило организаторам, пивоварням и другим участникам фестиваля до 1,3 миллиарда евро каждый год. В 2020 году Октоберфест должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября.

Обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер назвал это решение "экономически сложным моментом для города" и трудным для него лично. Октоберфест отменили из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирус и невозможности обеспечения социальной дистанции в палатках фестиваля.

На момент публикации в Германии коронавирусом Covid-19 заболели более 148 тысяч человек, из которых 5 тысяч умерли, а более 95 тысяч выздоровели. Таким образом, еще около 48 тысяч человек продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше жертвам домашнего насилия оказывают помощь в онлайн-магазине косметики.


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Источник: https://www.dw.com/ru/октоберфест-отменили-впервые-за-последние-70-лет/a-53195923
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