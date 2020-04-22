Голод «библейских масштабов»: ООН опасается за Украину

Из-за пандемии коронавируса мир может ожидать голод "библейских масштабов", если люди сейчас не решат проблему продовольственной безопасности. Столь громкое заявление сделал директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, уже в конце этого года с острой нехваткой продуктов могут столкнуться 265 миллионов человек - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем, продолжают в ООН, карантин в мире уже ударил по жителям голодающих стран. В частности, половина голодающих проживает в странах Африки, чуть меньше - на Ближнем Востоке и в Азии. Однако в ООН опасение теперь вызывает и ситуация на юго-востоке Украины.

Дэвид Бизли говорит, что без помощи ВПП "ежедневно на протяжении трех месяцев от голода будут умирать 300 тысяч человек в мире", призывая человечество предпринять меры.

Сегодня Кабинет министров продлит карантин в Украине до 11 мая. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, после окончания карантина украинцев на протяжении двух лет ожидает жизнь по новым правилам.

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