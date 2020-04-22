Карантин в Украине: возможны ли бунты в регионах из-за ограничений

Продуктовые рынки в Одессе и Харькове продолжили работу, несмотря на запрет этой деятельности Министерством здравоохранения. Те или иные проявления неповиновения "воле Киева" отмечались и ранее в ряде городов Украины. Возможен ли бунт региональных элит, и как центр может этого избежать, рассказали изданию "Комментарии" эксперты.

"Активность центробежных процессов будет напрямую зависеть от бестолковости центральной власти"

"Я неоднократно говорил: главная опасность коронавируса для Украины в том, что он ведет к институциональному кризису, – отмечает аналитик, политтехнолог Александр Кочетков. – То есть, когда разные органы власти не смогут выполнять свои обязанности, которые они и так выполняют не слишком успешно".

Местная власть, мэры городов, в частности – они по природе ближе к людям, подчеркивает эксперт. А потому вынуждены реагировать на их требования или недовольство, лучше знают, к каким последствиям могут привести те или иные действия.

"К примеру, рынок для Одессы – это не только торговля, но и культурная традиция, – поясняет Александр Кочетков. – Там на закрытие рынков реагирую куда болезненней, чем, скажем, в Киеве".

Активность центробежных процессов будет напрямую зависеть от бестолковости центральной власти, насколько неразумно она будет вводить ограничения и насколько жестко будет требовать их исполнения, уверен аналитик.

"Пока у нас эта сама бестолковость центра компенсируется неисполнительностью на местах, к которой центр относится благодушно, – говорит Александр Кочетков. – Если же центр в ответ на то, что регионы пытаются спасаться самостоятельно, начнет включать "жесткую руку", то мы рискует получить непредсказуемый, но гарантированно скверный сценарий".

"На местах не знают и не понимают, какая реальная стратегия у руководства страны относительно карантинных мер"

Политический эксперт Денис Гороховский считает полномасштабный бунт региональных элит в регионах крайне маловероятным. А вот такие точечные акты неповиновения, как отказ закрывать рынки, будут возникать, по его мнению, всё чаще и чаще, если официальный Киев с середины мая не начнет послаблять карантинные меры.

"И это связано не столько с желанием регионов показать свою автономность, сколько с отсутствием реальных коммуникаций между регионами и центром, – говорит эксперт. – На сегодняшний день все взаимодействия сводятся к спуску вниз разнарядок и отсылке наверх отчетов. При этом, на местах не знают и не понимают, какая реальная стратегия у руководства страны относительно карантинных мер, что отвечать бизнесу, который интересуется, когда можно начать работать и так далее".

По словам Гороховского, важно понимать, что те же рынки не могут просто открыться и начать работать по отмашке Кабмина: нужно закупить товар, для этого нужно, зачастую, взять кредит, нужно вернуть реализаторов, нужно наладить логистику.

"К таким процессам нельзя подготовиться за день, но зато за день можно их полностью разрушить, – отмечает политэксперт. – Поэтому местная власть берет инициативу на себя. Правильно это или нет, мы сможем судить только уже по факту. Но если Киев продолжит тупо штамповать новые директивы, при этом не озвучивая свою стратегию, не называя какие-либо сроки или хотя бы маркеры и критерии, по которым можно ориентироваться, то вслед за рынками, мы увидим схожую ситуацию с нарушением карантина и в сфере обслуживания. Бизнес не может вечно ждать неизвестно чего".

"Есть явный, необоснованный перекос запретительных мер"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает действия властей Одессы и Харькова правильными, а ограничительные меры со стороны государства – неадекватными.

"В регионах, где денег меньше, чем в Киеве, а власти намного доступнее для граждан (в том числе граждан с протестными настроениями), эти самые власти лучше слышат глас народа, – подчеркивает Гаврилечко. – И разумно пользуются возможностями децентрализации, предоставленными в последние годы. Так что открытие продуктовых рынков я только приветствую. Следует понимать, что на любом открытом пространстве – а рынок именно такое пространство – вентиляция значительно лучше, чем в любом закрыто помещении. Шансов заразиться намного меньше. Но рынки почему-то решили закрыть. Я вижу явный, необоснованный перекос запретительных мер, которые дивным образом не касается сетей – украинских и транснациональных, зато касаются малого и среднего бизнеса".

По мнению эксперта, правительство, даже если очень захочет, не сможет без политических последствий ни продлить карантин на какое-то время, ни снять его одномоментно.

"В любом случае будет масса недовольных, – считает Гаврилечко. – А потому заявление премьера Дениса Шмыгаля, что будут постепенно снимать ограничения, это – оптимальный выход из ситуации. Так можно купировать возможные супернегативные политические последствия. При этом важно объявить, что будет происходить, почему и как. Некий план, который развеет страх неизвестности. И станет механизмом предупреждения любых протестных настроений, включая бунты".

Ранее "Комментарии" писали, что карантин уже сделал с Украиной и чем грозит его продление.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!