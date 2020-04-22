Продление карантина в Украине до 11 мая: названы плюсы и минусы решения Кабмина

Эксперты оценили для издания "Комментарии" продление карантина правительством Украины. Напомним, что его окончание планировалось 24 апреля, но теперь это случится не раньше 11 мая.

"Решение базируется на математических моделях"

Продление карантина – вынужденная, но необходимая мера, считает народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов.

"Решение базируется на математических моделях, и действительно есть шанс удержать количество заболевших в рамках позитивного сценария, – подчеркивает эксперт. – О балансе между карантинными мероприятиями и поддержкой экономики премьер-министр Денис Шмыгаль говорил в своем сегодняшнем интервью. У правительства есть предложения для основных групп экономического риска – пенсионеров, безработных, малого и среднего бизнеса. Бизнесу, к примеру, предлагают кредиты на развитие под небольшой процент с отсрочками выплат".

Подобные меры, подчеркивает Игорь Попов, находят понимание в целевых группах и соответствуют экономическим возможностям страны.

"После 11 мая будем ожидать постепенное смягчение ограничений и переход к мерам поддержки экономики", – резюмирует эксперт.

"Просто продлевать карантин – много ума не надо"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает, что правительство в очередной раз продемонстрировало свою неэффективность и некомпетентность.

"Просто продлевать карантин – много ума не надо. Особенно, если делать это, не имея на то достаточных оснований, – отмечает эксперт. – Сейчас, к примеру, Кабмин кивает на Академию наук, которая якобы рассчитывает модели пика заболевания. Но никто не сообщает четкой методики, с помощью которой проводят вычисления, а также исходные данные".

По мнению Ростислава Кравца, раз уж правительство запретило работу ряда бизнесов, что не прописано ни в одном законе, то нужно разрабатывать механизмы ответственности и компенсации бизнесу за потери, как это делают по всему миру.

"Нет источников? Нет резервов? Перенаправьте в бюджет те средства, которые сейчас крутятся в теневой сфере. От той же контрабанды, где гуляют миллиарды. Следует также пересмотреть тарифы на электроэнергию, газ, тепло, что является жизненно необходимым. Сверхприбыли у нас зачастую остаются в карманах олигархов, контролирующих тот или иной рынок. Нужно вернуть тарифы к экономически обоснованным. Люди не просто так перестали платить. Им просто нечем. От слова "совсем". Одной из мер поддержки бизнеса, который буквально пускают "под нож" карантинными мерами, могла бы стать заморозка догов внешним кредиторам. Мы возвращаем деньги тому же МВФ, который выдает нам их под новые проценты, – отмечает эксперт. – В Украине есть масса скрытых резервов, которые можно направить на поддержку бизнеса. Но соответствующие меры нужно принимать быстро, иначе мы не сможем сохранить экономику страны".

По словам юриста, власть должна предложить реальные механизмы поддержки, а не пускать пыль в глаза. Он подчеркивает, что даже те обязательства, которые были возложены на Кабмин законами от 17 и 30 марта текущего года (для поддержания экономики и граждан Украины), до сих пор практически не выполнены.

"Та же помощь детям физлиц-предпринимателей, которые относятся к 1 и 2 группам плательщиков налогов (в размере прожиточного минимума на ребенка, утвердили сегодня), это точно не та поддержка, на которую рассчитывали люди, – отмечает Кравец. – Напомню, что во многих странах правительства выплачивает людям, отправленных на карантин, 75-80% зарплаты, которую те получали…"

"Лучше мы потом отработаем все субботы на протяжении, к примеру, всего лета и осени"

"Я противник бесконечного отдыха, я сам трудоголик. Даже в выходной тяжело не работать. Но в данный момент поддерживаю решение правительства о продлении карантина. Нужно понимать сложившуюся ситуацию, – говорит председатель Национального Совета экономического развития (НСЭР) и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Заражения возможны везде. И нужно по максимуму беречь себя. Лучше мы потом ударно отработаем".

По мнению эксперта, Кабмин прав, решив не запускать сейчас работу малого и среднего бизнеса, в том числе сферы услуг, общепита и так далее.

"Впереди – майские праздники. Малый и средний бизнес в такое время, как правило, отдыхает, – поясняет Алексей Дорошенко. – Если мы снимем ограничения, получим, что никто особо не будет работать, но есть возможность вспышки пандемии. Так что логично пока не вводить полноценный рабочий период. Лучше мы потом отработаем все субботы на протяжении, к примеру, всего лета и осени".

Председатель НСЭР отмечает, что был сторонником открытия работы рынков.

"Но они показали, что работать хотят, а соблюдать условия торговли в связи с карантином (как делают те же супермаркеты – определенная дистанция, масочный режим и так далее) не готовы. А раз так, то и запрет на их деятельность – понятен, – говорит Алексей Дорошенко. – Кстати, часть рынков по стране работает. И, насколько мне известно, не только в Одессе и Харькове, как сообщал Офис президента".

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Украине продлили карантин до 11 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!