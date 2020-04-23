Убийство Шеремета: МВД пришло с обысками к родственникам Кузьменко

С обысками к подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета - Юлии Кузьменко - пришли сотрудники МВД. Также обыскивают жилища ее родных. Об этом на своей страничке в Facebook написал адвокат подозреваемой Тарас Безпалый.

С обысками в дом Кузьменко представители Главного следственного управления пришли около 6 утра. Вероятнее всего, снова ищут мобильные телефоны, говорит Безпалый. То же самое касается и домов близких Кузьменко. Сама детский хирург, напомним, сейчас находится под стражей. Ее в СИЗО отправил суд, а адвокаты не смогли оспорить это решение.

Других подробностей касательно обыска адвокат пока не сообщает.

Юлию Кузьменко подозревают в том, что именно она подложила взрывчатку в автомобиль, на котором ехал журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась в центре Киева в июле 2016-го года. Журналист погиб.

Кроме Юлии Кузьменко в деле об убийстве еще 4 подозреваемых. В прошлом году следователи обнародовали часть телефонных звонков, на которых, как утверждают, есть доказательства причастности данных людей к преступлению. Все подозреваемые свою причастность к убийству Шеремета отрицают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что подозреваемые по делу Шеремета отказались проходить исследование на полиграфе.

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