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Убийство Шеремета: МВД пришло с обысками к родственникам Кузьменко

МВД пришло с обысками к родственникам одной из главных подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета - Юлии Кузьменко

сегодня, 09:34
Автор:

• Виолетта Комаровская

Убийство Шеремета: МВД пришло с обысками к родственникам Кузьменко

С обысками к подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета - Юлии Кузьменко - пришли сотрудники МВД. Также обыскивают жилища ее родных. Об этом на своей страничке в Facebook написал адвокат подозреваемой Тарас Безпалый. 

С обысками в дом Кузьменко представители Главного следственного управления пришли около 6 утра. Вероятнее всего, снова ищут мобильные телефоны, говорит Безпалый. То же самое касается и домов близких Кузьменко. Сама детский хирург, напомним, сейчас находится под стражей. Ее в СИЗО отправил суд, а адвокаты не смогли оспорить это решение. 

Других подробностей касательно обыска адвокат пока не сообщает. 

Юлию Кузьменко подозревают в том, что именно она подложила взрывчатку в автомобиль, на котором ехал журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась в центре Киева в июле 2016-го года. Журналист погиб. 

Кроме Юлии Кузьменко в деле об убийстве еще 4 подозреваемых. В прошлом году следователи обнародовали часть телефонных звонков, на которых, как утверждают, есть доказательства причастности данных людей к преступлению. Все подозреваемые свою причастность к убийству Шеремета отрицают. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что подозреваемые по делу Шеремета отказались проходить исследование на полиграфе. 


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Источник: https://www.facebook.com/t.bezpalyy?__tn__=K-R&eid=ARAX76KnArJhjDbIeFwPyAw7v8EXH6w9SoTna-kPtj63RlqJY1yVN0naxZ_2Z_2urKvJisunolCfnbXi&fref=mentions
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