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Украинские врачи возвращаются из Италии

Украинские специалисты помогали итальянцам в борьбе с эпидемией

сегодня, 12:27
Автор:

• Сергей Медведев

Украинские врачи возвращаются из Италии

Украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом, возвращаются домой. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашей стране", - отметил дипломат.

Группа украинских медиков в составе 20 человек работали в итальянских городах Пезаро и Урбино с 4 апреля. По мнению посла, лучшей оценкой их работы стала благодарность от местных жителей, которые узнавали врачей "на каждом шагу".

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Как сообщал портал "Комментарии", Италия обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами медиков. Подобную поддержку итальянской стороне уже предоставили несколько стран.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/23/7109079/
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