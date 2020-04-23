Украинские врачи возвращаются из Италии

Украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом, возвращаются домой. Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.

"Спасая итальянских пациентов, украинские медики получили от итальянских коллег важный опыт борьбы с COVID-19, который отныне будет служить для лечения больных коронавирусом в нашей стране", - отметил дипломат.

Группа украинских медиков в составе 20 человек работали в итальянских городах Пезаро и Урбино с 4 апреля. По мнению посла, лучшей оценкой их работы стала благодарность от местных жителей, которые узнавали врачей "на каждом шагу".





Как сообщал портал "Комментарии", Италия обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами медиков. Подобную поддержку итальянской стороне уже предоставили несколько стран.

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