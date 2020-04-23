"Общественный транспорт в Украине начнет запускаться с середины мая", - Криклий

Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работа внутреннего общественного транспорта в Украине может возобновиться уже во второй половине мая. Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинские новости".

По словам Криклия, в первую очередь будет восстановлено внутреннее пассажирское сообщение между городами и населенными пунктами. А внутреннее авиационное сообщение, по его прогнозу, может заработать уже в июне.

Также министр отметил, что возобновление работы общественного транспорта зависит от эпидемиологической ситуации в Украине, поэтому это лишь его персональные прогнозы, официальные перспективы по запуску транспорта пока отсутствуют.

Кроме того Владислав Криклий отметил, что международное авиасообщение будет восстановлено только после открытия границ другими странами, после полной стабилизации в отношении пандемии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал в суд уже во второй раз в связи с введением национального карантина.

По субъективному мнению политика, Кабмин незаконно нарушил конституционные права украинских граждан, парализовав главную транспортную артерию города.

"Тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы. Напомню, что их работа сейчас - спасать человеческие жизни", - отмечает политик в своем сообщении.

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