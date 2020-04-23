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"Гончаренко против карантина": скандальный нардеп снова подал в суд на Кабмин

Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко уже второй раз обратился в Окружной суд Киева за защитой прав, нарушенных карантином

сегодня, 13:55
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Гончаренко против карантина": скандальный нардеп снова подал в суд на Кабмин

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подал иск в Окружной административный суд Киева, в котором выступил против закрытия столичного метрополитена на период карантина. Об этом политик, известный эпатажными выступлениями в Раде, написал на своей странице в Facebook.

Так, по убеждению Гончаренко, Кабмин незаконно нарушил конституционные права украинских граждан, парализовав главную транспортную артерию города.

"Тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы. Напомню, что их работа сейчас - спасать человеческие жизни", - отмечает политик в своем сообщении.

Также он указал, что правительство поступило безответственно, не просчитав возможных последствий и просто поставило город в условия экономической и социальной катастрофы.

"Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности медикам, что сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом", - заключил нардеп и добавил к публикации исковое заявление. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат из оппозиционной фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко уже подавал в Окружной админсуд Киева иск против введения режима карантина в стране.



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