День газировки и Жана-Поля Готье: какие праздники отмечают 24 апреля

Сегодняшний день богат на праздники в сфере здравоохранения. Так, 24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных, в помощь которым ООН впервые в выступила в 1979 году. Кроме того, во второй половине этого месяца стартует Всемирная неделя иммунизации, которая, несомненно, помогает уберечь человечество от инфекционных заболеваний.

В эту пятницу также отмечают Международный день солидарности молодежи, а у мусульман начинается священный месяц Рамадан и великий пост.

Интересно, что 24 апреля 1833 года в США химик Джозеф Пристли запатентовал газированную воду, а в 1962-м также в Америке прошла первая в мире передача телевизионного сигнала между городами через спутник.

Среди великих людей, родившихся 24 апреля, - английский писатель Даниэль Дефо, основатель косметической империи Эсте Лаудер, актрисы Барбра Стрейзанд и Ширли Маклейн, а также дизайнер Жан-Поль Готье.

Ранее "Комментарии" сообщали, что британские ученые обнаружили на дне Средиземного моря, между Кипром и Ливаном, невероятную находку - корабли XVII века с сокровищами. 12 кораблей затонули примерно в 1630 году и были заполнены ценными артефактами.

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