Россия просит Украину пропустить гумконвой ради спасения Киево-Печерской лавры

Россия намерена привезти в Киево-Печерскую лавру, где вспыхнул коронавирус, груз с “гуманитарной помощью”. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает "ВВС Украина".





По словам нашего омбудсмена, к ней обратилась коллега из РФ Татьяна Москалькова и попросила помочь с гуманитаркой для украинской лавры от российских "верующих". Те якобы собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, а также масок, перчаток и прочих средств для борьбы с коронавирусом. Дескать, Москалькова уже обращалась в министерство социальной политики Украины, которое якобы не ответило. В свою очередь, Денисова рассказала Москальковой, как должен происходить данный процесс, и что она отвечает лишь за соблюдение прав, а не ввоз грузов.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", - объясняет наш омбудсмен.

Напомним, в Киевской духовной академии, которая находится на территории Киево-Печерской лавры, коронавирусом заразились ректор и 16 студентов. Об этом сообщил сам ректор - епископ УПЦ Московского патриархата Сильвестр (Стойчев). По словам священнослужителя, сдать тест он вместе с преподавателями и студентами решил после того, как в лавре подтвердили коронавирус у сотни человек. Сейчас Киево-Печерская лавра на карантине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!