В Кабмине рассказали, как изменится жизнь украинцев после послабления карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после того, как условия карантина в нашей стране послабят, жителям страны придется привыкать жить по новым правилам. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.



Глава правительства акцентирует внимание на том, что отмена карантина не будет означать, что угроза миновала. Жителям нашей страны, как и всего мира, придется привыкать жить в новых реалиях.

В частности, людям необходимо будет и дальше продолжать избегать больших скоплений людей, а также придерживаться безопасной дистанции в 1,5 м между друг другом в общественных местах.

Кроме того, отныне дезинфекция должна стать привычкой для каждого из нас: дезинфицировать поверхности в помещениях, где часто бывают разные люди, а также дезинфицирующие средства должны быть на видном месте в общественных местах. Также людям придется продолжать пользоваться защитными масками.

Важный момент, который выделил премьер, состоит в том, что привычным явлением должны стать онлайн-покупки, бесконтактные платежи и бесконтактная доставка.

Ранее "Комментарии" писали о том, что по состоянию на 9:00 25 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 201 человек. В то же время 782 человек выздоровели.Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 8125 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 478 случая заражения инфекцией.

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