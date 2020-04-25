Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.04.2020

BTC/USD

7581.75

ETH/USD

194.98

LTC/USD

44.98

НБУ 25.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события В Кабмине рассказали, как изменится жизнь украинцев после послабления карантина
НОВОСТИ Все новости

В Кабмине рассказали, как изменится жизнь украинцев после послабления карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцам придется и дальше привыкать к дистанции и жизни в онлайн-режиме

сегодня, 11:06 528
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Кабмине рассказали, как изменится жизнь украинцев после послабления карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после того, как условия карантина в нашей стране послабят, жителям страны придется привыкать жить по новым правилам. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

Глава правительства акцентирует внимание на том, что отмена карантина не будет означать, что угроза миновала. Жителям нашей страны, как и всего мира, придется привыкать жить в новых реалиях.

В частности, людям необходимо будет и дальше продолжать избегать больших скоплений людей, а также придерживаться безопасной дистанции в 1,5 м между друг другом в общественных местах.

Кроме того, отныне дезинфекция должна стать привычкой для каждого из нас: дезинфицировать поверхности в помещениях, где часто бывают разные люди, а также дезинфицирующие средства должны быть на видном месте в общественных местах. Также людям придется продолжать пользоваться защитными масками.

Важный момент, который выделил премьер, состоит в том, что привычным явлением должны стать онлайн-покупки, бесконтактные платежи и бесконтактная доставка.

Ранее "Комментарии" писали о том, что по состоянию на 9:00 25 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 201 человек. В то же время 782 человек выздоровели.Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 8125 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 478 случая заражения инфекцией.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...