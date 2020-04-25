В Кабмине рассказали, как изменится жизнь украинцев после послабления карантина

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что после того, как условия
карантина в нашей стране послабят, жителям страны придется привыкать жить по
новым правилам. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.
Глава правительства акцентирует внимание на том, что отмена карантина не
будет означать, что угроза миновала. Жителям нашей страны, как и всего мира,
придется привыкать жить в новых реалиях.
В частности, людям необходимо будет и дальше продолжать избегать больших
скоплений людей, а также придерживаться безопасной дистанции в 1,5 м между друг
другом в общественных местах.
Кроме того, отныне дезинфекция должна стать привычкой для каждого из нас: дезинфицировать
поверхности в помещениях, где часто бывают разные люди, а также дезинфицирующие
средства должны быть на видном месте в общественных местах. Также людям
придется продолжать пользоваться защитными масками.
Важный момент, который выделил премьер, состоит в том, что привычным явлением должны стать онлайн-покупки, бесконтактные платежи и бесконтактная доставка.
Ранее "Комментарии" писали о том, что по состоянию на 9:00 25 апреля в
нашей стране из-за коронавируса уже умерли 201 человек. В то же время 782
человек выздоровели.Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине
официально зарегистрировано 8125
случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки
подтвердились еще 478 случая заражения инфекцией.
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