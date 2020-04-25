Украинцам запретили посещать кладбища в поминальные дни

Украинцам запретили посещать кладбища в период поминальных послепасхальных дней, кроме случаев осуществления захоронений. Такое решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 апреля 2020 года, сообщается на сайте Национальной полиции.



Отмечается, что председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления рекомендуют закрыть для посещения кладбища. Ограничения не касаются случаев захоронения, но людям также необходимо соблюдать противоэпидемические правила.

Контролировать соблюдение карантинных ограничений в Украине будут полицейские совместно с представителями национальной гвардии. В сообщении указано, что рядом с кладбищами в ближайшие дни будут дежурить усиленные патрули. Правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы донести до жителей страны необходимость соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что столичные власти в рамках карантинных мероприятий и противодействию распространения COVID-19 приняли решение о закрытии кладбищ Киева для посещений на время поминальных дней. Само же поминовение перенесли на лето.

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