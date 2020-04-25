Украинцам запретили посещать кладбища в поминальные дни

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Украинцам запретили посещать кладбища в период поминальных послепасхальных
дней, кроме случаев осуществления захоронений. Такое решение приняла государственная
комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных
ситуаций 21 апреля 2020 года, сообщается на сайте Национальной полиции.
Отмечается, что председателям областных и Киевской городской государственной
администрации при участии органов местного самоуправления рекомендуют закрыть
для посещения кладбища. Ограничения не касаются случаев захоронения, но людям
также необходимо соблюдать противоэпидемические
правила.
Контролировать соблюдение карантинных ограничений в Украине будут
полицейские совместно с представителями национальной гвардии. В сообщении
указано, что рядом с кладбищами в ближайшие дни будут дежурить усиленные патрули.
Правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы донести до
жителей страны необходимость соблюдения всех карантинных ограничений, ведь эти
меры направлены на сохранение здоровья и жизни людей.
Ранее "Комментарии" сообщали, что столичные власти в рамках карантинных
мероприятий и противодействию распространения COVID-19 приняли решение о закрытии
кладбищ Киева для посещений на время поминальных дней. Само же поминовение
перенесли на лето.
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