Выходные дни в мае: сколько дней будут отдыхать украинцы

В 2020 году в мае у украинцев будет 19 рабочих и 12 выходных дней. При этом дважды Украина будет отдыхать по 3 дня из-за майских праздников.

Так, на последний весенний месяц приходятся две государственные праздничные даты - День труда и День победы. Поскольку 1 мая в этом году выпало на пятницу, то украинцев ждет три выходных дня подряд – с пятницы по воскресенье. А вот 9 мая будет в субботу, соответственно, дополнительный выходной украинцы получат в понедельник, 11 мая.

Добавим, что 8 мая является траурной датой – Днем памяти по погибшим во Второй мировой войне.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский заявил, что систему отслеживания распространения коронавируса COVID-19 в Украине после Пасхи ожидает следующее, не менее серьезное испытание - майские праздники и выходные. Так, по словам Зеленского, несмотря на то, что система отлажено работает, местные органы самоуправления должны регулировать, чтобы люди не выходили на массовые пикники.

"Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил гарант.

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