Зеленский: "Наш следующий вызов - майские праздники"

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6982.92
ETH/USD
176.33
LTC/USD
41.42
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.35
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что систему отслеживания распространения коронавируса COVID-19 в Украине после Пасхи ожидает следующее, не менее серьезное испытание - майские праздники и выходные. Об этом украинский гарант заявил в ходе заседания с членами правительства и правоохранительными органами в связи со вспышкой пандемии, передает пресс-служба Офиса президента.
Так, по словам Зеленского, несмотря на то, что система отлажено работает, местные органы самоуправления должны регулировать, чтобы люди не выходили на массовые пикники.
"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажено хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил гарант.
Также, согласно, отчету пресьер-министра Дениса Шмыгаля, рекордную скорость распространения коронавируса COVID-19 пока держит некогда уникальная Николаевская область - за последние сутки был зафиксирован 41 новый случай.
"Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом - Украина должна получить 140 миллионов долларов США, и мы сейчас рассматриваем варианты распределения этих средств по назначению", - заключил глава правительства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров продлил карантин до 11 мая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости