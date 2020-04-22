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Зеленский: "Наш следующий вызов - майские праздники"

Президент Владимир Зеленский вместе с Кабмином продолжают отслеживать ситуацию с пандемией в Украине

сегодня, 14:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский: "Наш следующий вызов - майские праздники"

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что систему отслеживания распространения коронавируса COVID-19 в Украине после Пасхи ожидает следующее, не менее серьезное испытание - майские праздники и  выходные. Об этом украинский гарант заявил в ходе заседания с членами правительства и правоохранительными органами в связи со вспышкой пандемии, передает пресс-служба Офиса президента.

Так, по словам Зеленского, несмотря на то, что система отлажено работает, местные органы самоуправления должны регулировать, чтобы люди не выходили на массовые пикники.

"Система отслеживания распространения эпидемии у нас налажено хорошо. Систему помощи мы постоянно улучшаем. Следующим нашим вызовом будут майские праздники. Надеюсь, мы пройдем их спокойно, без больших скоплений людей", - отметил гарант.

Также, согласно, отчету пресьер-министра Дениса Шмыгаля, рекордную скорость распространения коронавируса COVID-19 пока держит некогда уникальная Николаевская область - за последние сутки был зафиксирован 41 новый случай.

"Организация Объединенных Наций выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом - Украина должна получить 140 миллионов долларов США, и мы сейчас рассматриваем варианты распределения этих средств по назначению", - заключил глава правительства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров продлил карантин до 11 мая.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-pilno-stezhit-za-rozvitkom-situaciyi-z-epidemiyeyu-60773
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