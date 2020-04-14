Пасха в условиях карантина: как можно предотвратить массовое посещение церквей 19 апреля

Несмотря на многочисленные предостережения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, более 100 тысяч украинцев пришли 12 апреля в храмы на празднование Пасхи западного обряда (и на так называемое "вербное воскресенье" - восточного). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как можно (и можно ли) предотвратить паломничество в религиозные объекты 19 апреля, на Пасху по восточному обряду.

"Украинская власть традиционно предпочитает заигрывать со священнослужителями"

Политолог, профессор кафедры политических наук в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко Анна Малкина уверена, что предотвратить паломничество в религиозные объекты на Пасху 19 апреля можно только специальными распоряжениями центральной или местной власти о закрытии церквей на карантин или введении комендантского часа на субботу-воскресенье. Другие способы, основанные на призывах к сознательности и ответственности, продемонстрировали свою неэффективность, считает эксперт.

"Жёсткие законодательные меры, безусловно, являются радикальными, встречают колоссальное сопротивление со стороны служителей религиозных культов и верующих. Однако, опыт других стран продемонстрировал, что именно в церквях наиболее часто происходит массовое заражение людей короновирусной инфекцией, – отмечает Анна Малкина. – Украинская власть традиционно предпочитает заигрывать со священнослужителями, так как, несмотря на то, что церковь формально не является субъектом политики, она существенно влияет на избирательный процесс, выступая механизмом мобилизации избирателей. Поэтому мы видим нерешительность власти в этом вопросе".

Правоохранительные органы также предпочитают закрывать глаза на нарушения карантинных ограничений, считает политолог.

"Например, в Киево-Печерской Лавре после введения карантина долгое время работала трапезная, в церквях в Западной Украине из одной ложки причащали верующих. Люди и сейчас приходят в храмы и, "соблюдая дистанцию" продолжают целовать иконы, – подчеркивает Анна Малкина. – Оптимальным выходом из ситуации было бы общее решение властей и церкви о закрытии религиозных объектов на Пасху с обязательной трансляцией богослужения по центральным и местным телеканалам по принципу Всеукраинской школы онлайн. Ещё есть несколько дней – и мы сможем убедиться, достаточно ли эффективно выстроена коммуникация между властью и церковью. Если этого не произойдет, Украину ждет стремительный всплеск заражения короновирусом в течение двух недель после великого праздника".

"В любом случае человеческая вера будет сильнее информационных призывов"

Власть на глобальном уровне может только насильно сдерживать людей дома. Другого выхода нет. Но всегда есть рычаги влияния, которые власти иногда упускают, считает политический эксперт Евгения Колесник.

Она призывает понять, что вера и религия – это совсем иная парадигма. И сегодня, по мнению Евгении Колесник, общество верующих разделилось на ряд групп. Во-первых, те, кто больше боится заразиться короновирусом. Во-вторых, те, кто боится "наказания свыше". В-третьих, те, кому не особо важно идти в церковь – достаточно покрасить яйца и приготовить пасхальный кулич.

"Сейчас очень важно взаимодействовать с людьми, для которых вера – выше любого страха заразиться, – подчеркивает политэксперт. – К тому же, сейчас некоторые пожилые люди просто испуганны. Они ищут поддержку, которой не видят от государства, в Боге. Особенно это распространяется на возрастную категорию 60+".

Евгения Колесник убеждена, что видеообращения президента Зеленского и жесткие меры главы МВД Авакова не заставят вышеупомянутый слой населения оставаться дома.

"Я считаю, что надо использовать все медиа – электронные, ТВ, радио. Заявление должно быть от авторитетного для религиозных людей человека. В данном ключе – от митрополита Епифания, который сегодня является олицетворением ПЦУ, – считает эксперт. – Стоило бы и по городам провести мощную информационную политику, которая бы убедила оставаться дома. То есть, пояснить людям, что Бог все поймёт и вера – это не только церковь, это что-то более высокое".

Другая же альтернатива заключается, по мнению Евгении Колесник, в том, чтобы передавать верующим священные дары, которыми они смогут причаститься на ту самую Пасху.

"Но важно понять, что в любом случае человеческая вера будет сильнее информационных призывов. На кого-то они повлияют, а кто-то с корзинкой отправится отстоять ночную службу", – резюмирует эксперт.

"В нынешних условиях торжества по случаю Пасхи станут тестом на прочность для государственных институтов"

Эксперт Украинского института будущего (УИБ) по реформированию правоохранительных органов, органов юстиции и судебной ветви власти, адвокат, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько напоминает, что в минувшее воскресенье католическая церковь впервые отменила массовые мероприятия по случаю Пасхи. Торжественные литургии были переведены в онлайн-режим. Папа Римский в своем обращении отметил, что весь мир страдает и должен соединиться в противостоянии пандемии.

"Между тем, в Украине по случаю Вербного воскресенья по восточному обряду и Пасхи по западному в храмах собралось более 100 000 человек, – отмечает эксперт УИБ. – Правда, по данным социологических опросов, в следующее воскресенье на богослужение планирует прийти лишь 4% опрошенных... В нынешних условиях торжества по случаю Пасхи станут тестом на прочность для государственных институтов, а также на единство и правосознание – для украинского общества".

Мирослава Чорноусько подчеркивает, что сегодня власть на местах уже предложила свои варианты организации массовых религиозных мероприятий по случаю Пасхи.

"Например, в отдельных территориальных общинах священнослужителям во время богослужений в храмах рекомендуется придерживаться карантинных норм, а именно: ограничений по пребыванию верующих в помещении храма, церкви из расчета - 1 человек на 10 м2 от площади храма; ограничения дистанции между верующими не ближе 1,5 метра друг от друга; все верующие обязательно должны быть в защитных масках, – поясняет эксперт. – Между тем, обеспечение этиих норм в пасхальную ночь станет значительным вызовом. Ведь такие правила и нежелание отдельных граждан их соблюдать могут спровоцировать серьезные столкновения. Недопущение и урегулирование которых будет непосредственной зоной ответственности правоохранительных органов. Следовательно, необходимым условием выполнения карантинных ограничений будет как достаточное логистическая подготовка местных властей, так и привлечение достаточного кадрового ресурса правоохранительных органов на местах".

В то же время, отмечает Мирослава Чорноусько, некоторые территориальные общины сознательно пошли на отказ от традиционных богослужений в пользу онлайн-версии. И это в нынешних условиях представляется более рациональным, в том числе и с точки зрения обеспечения правопорядка и безопасности граждан.

"Несмотря на разнообразие выбранных подходов, уже сегодня должен происходить откровенный и убедительный диалог между местными властями и общинами, – уверена эксперт УИБ. – Важно убедить граждан соблюдать установленные ограничения для обеспечения собственной безопасности, а также безопасности своей семьи и окружающих".

По мнению Мирославы Чорноусько, каждый гражданин должен понимать тотальную несостоятельность медицинской системы обеспечить предоставление ему, в случае необходимости, необходимой интенсивной терапии (особенно в сельской местности). Поэтому сегодня многое зависит именно от правосознания граждан, без чего усилия власти вряд ли дадут ожидаемый результат.

"Многие православные христиане на протяжении предыдущих дней соблюдали Великий пост, поэтому, сквозь призму христианской веры, проведения Пасхи дома для сохранения жизни ближних может стать благодатным завершающим аккордом Великопостного подвига каждого, – считает эксперт. – Накануне Воскресения Христова все, кто планирует вопреки ограничениям посетить храм, должны осознавать, что сегодня они лишь своим правомерным поведением могут уберечь тысячи граждан от инфицирования".

Напомним, что в Минздраве рассказали об опасных последствиях массового посещения церквей на Пасху.

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