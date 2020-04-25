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Погода в Украине: синоптики прогнозируют похолодание и дожди

Синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха в ближайшие дни, а также о вероятности дождей в ряде регионов Украины

сегодня, 16:58 752
Автор:

• Таисия Ерохина

Погода в Украине: синоптики прогнозируют похолодание и дожди

Синоптики прогнозируют похолодание в нескольких регионах Украины в ближайшие дни, а также вероятны дожди.

Как информирует Украинской гидрометеорологический центр, в течение воскресенья, 26 апреля, в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с (I уровень опасности - желтый). В воскресенье дожди возможны в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Днепровской, Кропивницькой, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +17 градусов, а на крайнем юге и востоке может достигать 20 градусов тепла. Ночью ожидается +4-9 градусов.

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Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, циклон Walli 26-го апреля сместится в восточном направлении, поэтому прогнозируются ближайшей ночью дожди на севере Украины, во многих центральных областях, а также полоса осадков дойдет до Одесской области. Кроме дождей, местами с грозами, в Карпатах возможен мокрый снег. А сегодняшний юго-западный ветер сменится на северо-западный. Так, это предполагает похолодание.

"В ночь на понедельник в Украине, кроме Юга и Востока, вероятны заморозки 0-3 градуса", - предупредила синоптик.

Диденко напомнила, что завтра Украина будет отмечать годовщину Чернобыльской катастрофы. Пожары в зоне отчуждения не прекращаются более 20 дней. По словам синоптика, дождь, пришедший с циклоном, может помочь справиться с огнем в Чернобыле.

Ранее "Комментарии" писали, сколько дней украинцы будут отдыхать в этом году в мае.


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Источник: https://comments.ua
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