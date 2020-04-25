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Суд признал национализацию ПриватБанка незаконной – СМИ

СМИ стало известно, чем руководствовался суд при отмене национализации ПриватБанка

сегодня, 21:08
Автор:

• Таисия Ерохина

Суд признал национализацию ПриватБанка незаконной – СМИ

Окружной административный суд Киева признал национализацию ПриватБанка незаконной, сообщает "Зеркало недели".

По данным СМИ, суд, в частности, указал на незаконность решения из-за того, что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен.

"Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность, - говорится в сообщении. - После чего коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке (хотя это даже не предмет рассмотрения), и пришла к ошеломляющему выводу: резервы под кредиты банк формировать и не должен, ведь это были новые займы".

В материале говорится, что национализацию в суде назвали "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации якобы было написано "под политическим давлением". Отмечается, что суд вынес такое решение на основании заявления истца и посчитал, что этого достаточно.

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Источник: https://zn.ua/ECONOMICS/reshenie-suda-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka-nepublichnoe-potomu-chto-odioznoe-352317_.html
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