Во Львове сократят почти 200 чиновников

Штат Львовского городского совета уменьшат на 181 человека. Оптимизация связана с кризисом и карантинными мероприятиями. Такая информация появилась на сайте горсовета Львова. О грядущих увольнениях сообщил городской голова Андрей Садовый.

"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по словам мэра, городские власти сохранят инфраструктурные проекты, поскольку дадут людям оплачиваемую работу, а местному бюджету — пополнение за счет налогов.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львовской области и самом областном центре действует режим чрезвычайной ситуации, который ввели с полуночи 24 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!