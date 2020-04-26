Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.04.2020

BTC/USD

7604.50

ETH/USD

195.42

LTC/USD

44.89

НБУ 26.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Во Львове сократят почти 200 чиновников
НОВОСТИ Все новости

Во Львове сократят почти 200 чиновников

Штат Львовского горсовета решили оптимизировать

сегодня, 08:17
Автор:

• Сергей Медведев

Во Львове сократят почти 200 чиновников

Штат Львовского городского совета уменьшат на 181 человека. Оптимизация связана с кризисом и карантинными мероприятиями. Такая информация появилась на сайте горсовета Львова. О грядущих увольнениях сообщил городской голова Андрей Садовый.

 "За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что надо будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и тому подобное. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность работников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - говорится в сообщении.

Тем не менее, по словам мэра, городские власти сохранят инфраструктурные проекты, поскольку дадут людям оплачиваемую работу, а местному бюджету — пополнение за счет налогов.

Как сообщал портал "Комментарии", во Львовской области и самом областном центре действует режим чрезвычайной ситуации, который ввели с полуночи 24 марта.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/economy/278533-mer-lvova-rozpoviv-iak-lviv-bude-vykhodyty-z-kryzy-pislia-karantynu
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...