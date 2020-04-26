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ФК "Бавария" продал за сутки 100 тыс. сувенирных масок

"Бавария" занялась продажей защитных масок с логотипом команды

сегодня, 09:35
Автор:

• Сергей Медведев

ФК "Бавария" продал за сутки 100 тыс. сувенирных масок

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" занялся продажей защитных масок с символикой клуба. Торговля оказалась успешной — за сутки фанаты раскупили 100 тысяч сувенирных средств защиты.  Вырученные деньги руководство клуба намерено передать инициативе  “We Kick Corona”, которую запустили двое футболистов из сборной Германии. Средства пойдут на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Президент клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что продажа масок - это один из способов показать, что клуб вносит свою лепту в борьбу с пандемией и борется с коронавирусом "примерным и дисциплинированным способом".

Отмечается, что маски имеют оригинальный дизайн и изготовлены из шарфов, которые планировали раздавать на игре Лиги чемпионов. Шарфы изготовили в честь 120-летия клуба.

Как сообщал портал "Комментарии", представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что защитные маски или другие средства индивидуальной защиты скоро могут стать новой нормой жизни для всего человечества.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1865897-myunkhenskiy-fk-bavariya-za-dobu-prodav-100-tisyach-masok-z-simvolikoyu-klubu
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