ФК "Бавария" продал за сутки 100 тыс. сувенирных масок

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" занялся продажей защитных масок с символикой клуба. Торговля оказалась успешной — за сутки фанаты раскупили 100 тысяч сувенирных средств защиты. Вырученные деньги руководство клуба намерено передать инициативе “We Kick Corona”, которую запустили двое футболистов из сборной Германии. Средства пойдут на помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Президент клуба "Бавария" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что продажа масок - это один из способов показать, что клуб вносит свою лепту в борьбу с пандемией и борется с коронавирусом "примерным и дисциплинированным способом".

Отмечается, что маски имеют оригинальный дизайн и изготовлены из шарфов, которые планировали раздавать на игре Лиги чемпионов. Шарфы изготовили в честь 120-летия клуба.

Как сообщал портал "Комментарии", представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что защитные маски или другие средства индивидуальной защиты скоро могут стать новой нормой жизни для всего человечества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!