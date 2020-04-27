Украина возобновляет спецрейсы из-за границы

Украина возобновляет специальные рейсы, чтобы эвакуировать из-за границы украинцев. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет Правительственный портал.

Самолеты за украинцами отправят сразу в несколько стран. Уже завтра, 28 апреля, в украинском аэропорту должен приземлиться самолет из Швеции. Он должен вылететь в 9 утра со Стокгольма. Совершать рейс будет авиакомпания SkyUp. Других дополнительных рейсов со Швеции пока не предусмотрено, предупредили в Мининфраструктуры.

Также эвакуировать наших граждан собираются с Канады, Италии, Чехии, США, Финляндии, Франции, Армении, Болгарии, Кипра, Израиля, Нидерландов, Германии, Португалии, Швейцарии, ОАЭ, Норвегии, Испании, Саудовской Аравии, Таиланда и Бали.

Не имеет значения, откуда именно прилетят украинцы - все они по прилету окажутся в равных условиях.

"Они могут возвратиться только, если будет соблюдено условие обязательной обсервации в течении двух недель. Это могут быть специализированные учреждения. Либо же граждане могут уйти в самоизоляцию дома. В таком случае их будут контролировать с помощью приложения "Дий вдома", - сказал Криклий.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что более сотни украинских туристов не могли вернуться домой с Доминиканы и требовали прислать за ними президентский борт.

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