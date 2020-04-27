Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.04.2020

BTC/USD

7754.40

ETH/USD

198.10

LTC/USD

45.08

НБУ 27.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Украина возобновляет спецрейсы из-за границы
НОВОСТИ Все новости

Украина возобновляет спецрейсы из-за границы

Вернувшись в Украину на спецрейсе, украинцы обязаны будут пройти обязательную обсервацию в течении двух недель

сегодня, 08:12
Автор:

• Виолетта Комаровская

Украина возобновляет спецрейсы из-за границы

Украина возобновляет специальные рейсы, чтобы эвакуировать из-за границы украинцев. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет Правительственный портал. 

Самолеты за украинцами отправят сразу в несколько стран. Уже завтра, 28 апреля, в украинском аэропорту должен приземлиться самолет из Швеции. Он должен вылететь в 9 утра со Стокгольма. Совершать рейс будет авиакомпания SkyUp. Других дополнительных рейсов со Швеции пока не предусмотрено, предупредили в Мининфраструктуры. 

Также эвакуировать наших граждан собираются с Канады, Италии, Чехии, США, Финляндии, Франции, Армении, Болгарии, Кипра, Израиля, Нидерландов, Германии, Португалии, Швейцарии, ОАЭ, Норвегии, Испании, Саудовской Аравии, Таиланда и Бали. 

Не имеет значения, откуда именно прилетят украинцы - все они по прилету окажутся в равных условиях. 

"Они могут возвратиться только, если будет соблюдено условие обязательной обсервации в течении двух недель. Это могут быть специализированные учреждения. Либо же граждане могут уйти в самоизоляцию дома. В таком случае их будут контролировать с помощью приложения "Дий вдома", - сказал Криклий. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что более сотни украинских туристов не могли вернуться домой с Доминиканы и требовали прислать за ними президентский борт. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/dlya-ukrayinciv-yaki-hochut-povernutisya-dodomu-zaplanovano-novi-rejsi-vladislav-kriklij
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...