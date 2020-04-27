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Украина может выйти из карантина раньше запланированного: Ляшко назвал условие

Украина может ускорить процесс выхода из карантина и пропустить некоторые этапы, озвученные в Кабмине ранее - Ляшко

сегодня, 08:29 1457
Автор:

• Виолетта Комаровская

Украина может выйти из карантина раньше запланированного: Ляшко назвал условие

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал главное условие, благодаря которому Украина может выйти из карантина раньше, чем было запланировано. Для этого в стране должно быть зафиксировано резкое снижение количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала ICTV.

Пока что выводить Украину из карантина Кабинет министров собирается в 5 этапов. Их ранее обнародовал глава правительства Денис Шмыгаль. Первый этап может стартовать уже 11 мая, когда будут незначительные ослабления ограничений. Например, украинцам разрешат гулять в парках. Однако, если больных будет все меньше и меньше, некоторые из этапов Украина может объединить и сразу перейти к последним, говорит главный санитарный врач Украины. 

"Когда будем наблюдать резкое падение количества больных, можно будет с первого этапа, к примеру, перейти сразу на третий или даже на четвертый", - заявил Ляшко. 

Украина, напомним, ушла на карантин 11 марта. Сначала его ввели до 3 апреля, затем продлили до 24-го. А на прошлой недели Кабинет министров решил пока ограничения не снимать и снова карантин продлил. В этот раз - до 11 мая. В правительстве ожидают, что на майские праздники в Украине как раз будет пик заболеваемости коронавирусом. После этого Украина начнет поэтапно снимать ограничения. Для каждого этапа существуют свои условия, а растянуться весь этот процесс может на несколько месяцев. 

Ранее "Комментарии" писали о планах Кабмина относительно выхода Украины из карантина. 


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Источник: https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200426-ukrayina-mozhe-strimko-oslabyty-karantyn-lyashko-nazvav-umovu/
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