Украина может выйти из карантина раньше запланированного: Ляшко назвал условие

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал главное условие, благодаря которому Украина может выйти из карантина раньше, чем было запланировано. Для этого в стране должно быть зафиксировано резкое снижение количества новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом Ляшко сказал в эфире телеканала ICTV.

Пока что выводить Украину из карантина Кабинет министров собирается в 5 этапов. Их ранее обнародовал глава правительства Денис Шмыгаль. Первый этап может стартовать уже 11 мая, когда будут незначительные ослабления ограничений. Например, украинцам разрешат гулять в парках. Однако, если больных будет все меньше и меньше, некоторые из этапов Украина может объединить и сразу перейти к последним, говорит главный санитарный врач Украины.

"Когда будем наблюдать резкое падение количества больных, можно будет с первого этапа, к примеру, перейти сразу на третий или даже на четвертый", - заявил Ляшко.

Украина, напомним, ушла на карантин 11 марта. Сначала его ввели до 3 апреля, затем продлили до 24-го. А на прошлой недели Кабинет министров решил пока ограничения не снимать и снова карантин продлил. В этот раз - до 11 мая. В правительстве ожидают, что на майские праздники в Украине как раз будет пик заболеваемости коронавирусом. После этого Украина начнет поэтапно снимать ограничения. Для каждого этапа существуют свои условия, а растянуться весь этот процесс может на несколько месяцев.

Ранее "Комментарии" писали о планах Кабмина относительно выхода Украины из карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!