Радоница или поминальный вторник в Украине: что под запретом сегодня

В этот день, 28 апреля, человечество отмечает Всемирный день охраны труда, а также Радоницу - день поминовения или Пасху усопших. Многие годы существует традиция, что в этот день принято приходить на кладбище и поминать родственников яйцами и пасхальными куличами, ведь после Пасхи нельзя бывать в местах захоронений на протяжении 9 дней. Сегодня же принято угощать детей, а также тех, кто нуждается в помощи. Еще одно правило сегодняшнего дня - нельзя врать и устраивать ссоры. Впрочем, стоит отметить, что чиновники призывают украинцев не нарушать карантин и помянуть умерших по-домашнему и без скоплений людей.

Интересно, что 28 апреля 1914 года в США запатентовали воздушный кондиционер. А в 1945-м в этот день начался штурм Рейхстага и был казнен Бенито Муссолини. 19 лет назад впервые в космос отправился турист - миллионер из США Деннис Тит.

Среди тех, кто празднует сегодня день рождения, - 5-й президент США Джеймс Монро и иракский президент Саддам Хусейн. 28 апреля родились актрисы Джессика Альба и Пенелопа Крус, а также автомобилестроитель Ферруччо Ламборгини.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как следует правильно справляться со всеми трудностями и восстанавливать силы.

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