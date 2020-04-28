Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.04.2020

BTC/USD

7760.43

ETH/USD

195.84

LTC/USD

44.24

НБУ 28.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Радоница или поминальный вторник в Украине: что под запретом сегодня
НОВОСТИ Все новости

Радоница или поминальный вторник в Украине: что под запретом сегодня

Сегодня православные отмечают Радоницу, а на свет 28 апреля появились Саддам Хусейн, Пенелопа Крус и Ферруччо Ламборгини

сегодня, 08:00
Автор:

• Елена Волкова

Радоница или поминальный вторник в Украине: что под запретом сегодня

В этот день, 28 апреля, человечество отмечает Всемирный день охраны труда, а также Радоницу - день поминовения или Пасху усопших. Многие годы существует традиция, что в этот день принято приходить на кладбище и поминать родственников яйцами и пасхальными куличами, ведь после Пасхи нельзя бывать в местах захоронений на протяжении 9 дней. Сегодня же принято угощать детей, а также тех, кто нуждается в помощи. Еще одно правило сегодняшнего дня - нельзя врать и устраивать ссоры. Впрочем, стоит отметить, что чиновники призывают украинцев не нарушать карантин и помянуть умерших по-домашнему и без скоплений людей. 

Интересно, что 28 апреля 1914 года в США запатентовали воздушный кондиционер. А в 1945-м в этот день начался штурм Рейхстага и был казнен Бенито Муссолини. 19 лет назад впервые в космос отправился турист - миллионер из США Деннис Тит.

Среди тех, кто празднует сегодня день рождения, - 5-й президент США Джеймс Монро и иракский президент Саддам Хусейн. 28 апреля родились актрисы Джессика Альба и Пенелопа Крус, а также автомобилестроитель Ферруччо Ламборгини.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как следует правильно справляться со всеми трудностями и восстанавливать силы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...