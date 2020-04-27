СБУ завершила расследование дела Гандзюк и сообщила Мангеру о подозрении

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Служба безопасности Украины завершила досудебное
расследование так называемого "дела Гандзюк" и сообщила о подозрении главе
Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Об этом сообщили в
пресс-службе СБУ на официальном сайте.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что
все материалы дела готовы, а сотрудники СБУ собрали доказательную базу для
обвинения в суде. Также Баканов выразил надежду, что дело рассмотрят в суде в
первую очередь, а исполнители и заказчики получат заслуженное наказание.
По версии следствия, Мангера подозревают в организации
нападения на Екатерину Гандзюк, которое исполнил помощник депутата Херсонского
областного совета Алексей Левин. Гандзюк скончалась 4 ноября 2018 года от
полученных тяжких телесных повреждений — ее облили концентрированной серной кислотой
ночью 1 августа 2018 года возле ее дома. Девушке было 33 года.
По делу Гандзюк вынесли 5 приговоров с наказанием от 3 до
6,5 лет лишения свободы. Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в
преступлении. Ключевого фигуранта, Алексей Левина, задержали 24 января 2020
года в Болгарии, а 16 марта экстрадировали в Украину.
Как сообщал портал "Комментарии", Кличко уволил своего зама
Слончака, который ударил патрульного.
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