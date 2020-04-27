СБУ завершила расследование дела Гандзюк и сообщила Мангеру о подозрении

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование так называемого "дела Гандзюк" и сообщила о подозрении главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ на официальном сайте.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что все материалы дела готовы, а сотрудники СБУ собрали доказательную базу для обвинения в суде. Также Баканов выразил надежду, что дело рассмотрят в суде в первую очередь, а исполнители и заказчики получат заслуженное наказание.

По версии следствия, Мангера подозревают в организации нападения на Екатерину Гандзюк, которое исполнил помощник депутата Херсонского областного совета Алексей Левин. Гандзюк скончалась 4 ноября 2018 года от полученных тяжких телесных повреждений — ее облили концентрированной серной кислотой ночью 1 августа 2018 года возле ее дома. Девушке было 33 года.

По делу Гандзюк вынесли 5 приговоров с наказанием от 3 до 6,5 лет лишения свободы. Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в преступлении. Ключевого фигуранта, Алексей Левина, задержали 24 января 2020 года в Болгарии, а 16 марта экстрадировали в Украину.

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