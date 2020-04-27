Украина заняла 35-е место в мире по расходам на оборону

В 2019 году Украина заняла 35-е место в списке стран по расходам на оборону. Соответствующая информация опубликована в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Согласно исследованию, военные расходы на оборону в Украине в прошлом году достигли 5,2 миллиарда долларов, а в глобальных тратах эта сумма составила 0,3%. В 2018 году за тот же период Украины потратила 4,8 миллиарда долларов.

В пятерку лидеров по военным расходам в прошлом году входят США, Китая, Индия, Россия и Саудовская Аравия в соответствующем порядке. Примечательно, что в прошлом году Саудовская Аравия занимала третье место, а в этом году — пятое.

США, как лидер, в 2019 году потратил 732 миллиарда долларов на оборону, что в глобальных расходах государство составило 38%. Китай со второй строчки рейтинга потратил 261 миллиард долларов — 14% глобальных расходов.

Индия на третьем месте потратила 71,1 миллиарда долларов — 3,7% глобальных расходов. Россия на четвертом месте потратила 65,1 миллиарда долларов — 3,4% глобальных расходов. Саудовская Аравия на пятом месте потратила 61,9 миллиарда долларов — 3,2% глобальных расходов.

Как сообщал портал "Комментарии", в традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отечественных тестах на коронавирус, возобновлении эвакуации украинцев, новых программах НБУ, ценах на газ и другом.

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