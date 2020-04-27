Украина заняла 35-е место в мире по расходам на оборону

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7700.20
ETH/USD
193.46
LTC/USD
43.95
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.37
В 2019 году Украина заняла 35-е место в списке стран по
расходам на оборону. Соответствующая информация опубликована в докладе
Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Согласно исследованию, военные расходы на оборону в Украине
в прошлом году достигли 5,2 миллиарда долларов, а в глобальных тратах эта сумма
составила 0,3%. В 2018 году за тот же период Украины потратила 4,8 миллиарда
долларов.
В пятерку лидеров по военным расходам в прошлом году входят
США, Китая, Индия, Россия и Саудовская Аравия в соответствующем порядке.
Примечательно, что в прошлом году Саудовская Аравия занимала третье место, а в
этом году — пятое.
США, как лидер, в 2019 году потратил 732 миллиарда долларов
на оборону, что в глобальных расходах государство составило 38%. Китай со
второй строчки рейтинга потратил 261 миллиард долларов — 14% глобальных
расходов.
Индия на третьем месте потратила 71,1 миллиарда долларов —
3,7% глобальных расходов. Россия на четвертом месте потратила 65,1 миллиарда
долларов — 3,4% глобальных расходов. Саудовская Аравия на пятом месте потратила
61,9 миллиарда долларов — 3,2% глобальных расходов.
Как сообщал портал "Комментарии", в традиционном обращении
президент Украины Владимир Зеленский рассказал об отечественных тестах на
коронавирус, возобновлении эвакуации украинцев, новых программах НБУ, ценах на
газ и другом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости