Парад 63 спутников: украинцы могут увидеть в ночном небе необычное явление

Украинцы смогут увидеть "парад спутников Starlink" вечером, 28 апреля. 63 спутника, которые Spacex вывел на орбиту на прошлой неделе будут выстроены в один ряд. Поскольку они находятся максимально близко к Земле, украинцы увидят их как ряд светящихся объектов в ночном небе.

Фото, как именно выгляди парад спутников, показал у себя на Facebook пользователь Никита Коваленко. Он посоветовал киевлянам обратить внимание на ночное небо в 22.25. Тогда, по его словам, рассмотреть светящиеся объекты можно будет лучше всего. При этом находится в таком положении спутники будут недолго - в течении 5 минут. Поскольку погоду синоптики обещают безоблачную, ничто не должно помешать рассмотреть вереницу.

Такую огненную полосу наблюдают уже в течении недели в разных уголках планеты. Более полусотни спутников Starlink компания SpaceX успешно вывела на орбиту 22 апреля. С того момента сообщения о параде светящихся объектов в ночном небе стали появляться во многих странах. Вереницу спутников накануне заметили в России, Грузии, Узбекистане.

SpaceX вывел за последние 5 лет на орбиту уже 420 мини-спутников, что позволило компании стать крупнейшим спутниковым оператором в мире. Последняя партия космических объектов предназначена для улучшения качества покрытия интернет-сети.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как SpaceX запускали партию из 60 спутников на земную орбиту.

Фото: Facebook/Nikita Kovalenko

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