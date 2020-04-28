Парад 63 спутников: украинцы могут увидеть в ночном небе необычное явление

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7760.43
ETH/USD
196.62
LTC/USD
44.36
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.60
RUB/UAH
0.37
Украинцы смогут увидеть "парад спутников Starlink" вечером, 28 апреля. 63 спутника, которые Spacex вывел на орбиту на прошлой неделе будут выстроены в один ряд. Поскольку они находятся максимально близко к Земле, украинцы увидят их как ряд светящихся объектов в ночном небе.
Фото, как именно выгляди парад спутников, показал у себя на Facebook пользователь Никита Коваленко. Он посоветовал киевлянам обратить внимание на ночное небо в 22.25. Тогда, по его словам, рассмотреть светящиеся объекты можно будет лучше всего. При этом находится в таком положении спутники будут недолго - в течении 5 минут. Поскольку погоду синоптики обещают безоблачную, ничто не должно помешать рассмотреть вереницу.
Такую огненную полосу наблюдают уже в течении недели в разных уголках планеты. Более полусотни спутников Starlink компания SpaceX успешно вывела на орбиту 22 апреля. С того момента сообщения о параде светящихся объектов в ночном небе стали появляться во многих странах. Вереницу спутников накануне заметили в России, Грузии, Узбекистане.
SpaceX вывел за последние 5 лет на орбиту уже 420 мини-спутников, что позволило компании стать крупнейшим спутниковым оператором в мире. Последняя партия космических объектов предназначена для улучшения качества покрытия интернет-сети.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как SpaceX запускали партию из 60 спутников на земную орбиту.
Фото: Facebook/Nikita Kovalenko
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости