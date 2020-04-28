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Где украинцы проведут майские праздники - результаты опроса

Около 1% украинцев готовы отправиться в путешествие на майские праздники

сегодня, 12:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

Где украинцы проведут майские праздники - результаты опроса

Украинцы рассказали, где проведут майские праздники, которые в этом году совпадают с карантином. По результатам опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг", большинство украинцев планирует остаться дома. 

В домашнем режиме отмечать майские праздники будут больше половины украинцев, а именно три четверти. Никаких особых планов они на этот период не строили. 

Отправиться в путешествие готовы около 1% процента украинцев. Но поскольку границы закрыты, они готовы довольствоваться путешествиями внутри страны. 

Почти пятая часть взрослого населения страны собирается заняться на выходных работами по хозяйству. Это касается больше людей старшего возраста и жителей сел. 8 процентов используют это время, чтобы навестить родных и близких, еще 5 процентов уверены, что лучший способ провести майские праздники на карантине - встретиться с друзьями. Среди этих 5 процентов большинство - это молодежь. 

Украинцев группа "Рейтинг" опрашивала 24 и 25 апреля с помощью звонков на мобильный. Для этого выбрали 1200 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. 

Ранее, напомним, президент Владимир Зеленский именно майские праздники назвал тем периодом, когда следует ждать пика эпидемии коронавируса.

Также "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в Украине на майские праздники. 


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Источник: http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/1f899becb5cbe23739dc1f91bc61a97d.html
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